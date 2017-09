Loire : Grand- Frais supprime une centaine d’emplois à la Talaudière

La CGT a lancé un mouvement de grève ce jeudi dans la plateforme logistique CremLog ( le Fromager des Halles ) de Grand-Frais. Des salariés qui dénonce la suppression du site stéphanois et de 100 emplois environ.

Une centaine d'emplois devrait être supprimés dans une filiale de Grand Frais à La Talaudière. Dans quelques semaines, le site CrémLog doit fermer. La plateforme logistique pour le rayon crémerie du groupe Grand Frais va ouvrir deux nouveaux sites. Un à Orléans et un à Saint-Priest dans le Rhône.

Les salariés stépahnois employés en CDI ont donc été appelés à travailler pour un de ses deux sites. S'ils refusent, ils seront licenciés " pour abandon de poste", c’est en tout cas ce que précise la CGT qui a lancée un mouvement de grève mercredi 13 novembre.

Le site de Cremlog devrait fermer au plus tard à la fin novembre et au plus tôt à la mi octobre. Contactée, les directions de Grand Frais et de CremLog n'ont pour le moment pas souhaité répondre sur ce dossier.