Loire : l'association Le Tri d'Emma redonne vie à 2 000 tonnes de vêtements usagés par an

"C'est quand même une démarche vertueuse". C'est ainsi que Philippe Prud'homme résume son activité. Il est président de l'association Le Tri d'Emma , une plateforme de tri textile située à Villerest, dans la Loire. Cette entreprise est portée par l'association du même nom et s'emploie à trier les vêtements qui ont été donnés dans la quarantaine d'associations partenaires. Chaque jour, entre 5 et 7 tonnes passent entre les mains des agents de tri, des presseurs, des chauffeurs ou encore des manutentionnaires.

19 salariés en contrat d'insertion

Dans le grand hangar, neuf salariés sont sur des estrades devant une large table avec dessus, un sac rempli de vêtements. "C'est simple, on regarde si le vêtement est propre ou s'il est déchiré. Il faut aussi faire attention à la matière et puis à la taille", explique Kheira qui travaille ici depuis 2 ans. Elle fait partie des 19 salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).

Autour d'elle, 14 caddies en métal dans lesquels elle lance, elle envoie, tout simplement les vêtements pour les trier. Autrement dit, il faut savoir bien viser "Avec le temps, on a l'habitude, ça rentre tout de suite. Et d'un côté, on va dire qu'on est devenues des basketteuses !", s'amuse l'employée.

L'association met l'accent sur la solidarité : "La vocation première de ce centre, c'est de créer de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées, qui ont eu des difficultés, qui ont fait long chômage. Donc c'est vraiment leur remettre le pied à l'étrier, si on peut dire", avance Philippe Prud'homme.

L'entreprise trie entre 5 et 7 tonnes de vêtements par jour. © Radio France - Marine Clette

Un atelier de couture créé dans les prochaines semaines

Une fois le vêtement trié, il y a deux principales filières. D'abord, le réemploi pour six cas sur dix. Autrement dit, renvoyer le vêtement pour qu'il soit acheminé vers des points relais partenaires. L'entreprise travaille notamment avec Madagascar, le Sénégal et le Burkina Faso. "Nous avons un suivi très précis de nos vêtements, on sait exactement où ils arrivent, il n'est pas question qu'ils se retrouvent n'importe où en Afrique" , rassure Veronique Mouyet, la directrice du centre de tri. Il y a aussi la filière recyclage : les textiles sont transformés en isolants ou en combustibles.

L'entreprise a également prévu de lancer un atelier couture dans les prochains mois. " L'ambition c'est de salarier un public loin de l'emploi, à qui on apprendrait des gestes simples de couture. Parce qu'il y a aussi une vraie demande des entreprises locales pour un personnel formé", détaille la directrice qui souhaite à terme, embaucher 8 personnes en réinsertion pour ce projet.

Seul 1% des vêtements est finalement jeté

L'autre volet de l'association, c'est de contribuer à une économie circulaire et donc écologique, "on veut redonner vie à ce qu'on jette", lance le président. "On redonne aussi des capacités à des personnes de pouvoir s'habiller à des prix tout à fait modiques. Donc il y a une vraie vraie dynamique on souhaite encore développer notre activité parce qu'on pense que c'est quand même une démarche vertueuse", sourit Philippe Prud'homme.

L'association dispose enfin d'une boutique où elle vend des articles de seconde main en très bon état. Entre le réemploi, le recyclage, et la friperie ; sur les 2 000 tonnes de vêtements reçus chaque année, seul 1 % est finalement jeté par l'entreprise.

Le Tri d'Emma propose aussi une boutique de seconde main. © Radio France - Marine Clette