Une étude de l'Insee révèle que deux tiers des salaires payés dans la Loire sont versés par les établissements installés dans la capitale ligérienne et dans sa région. Les flux de travailleurs sont très importants et s'ajoutent à ceux qui pointent vers la métropole lyonnaise.

L'emploi à Saint-Étienne Métropole, pas forcément les habitants

80% des travailleurs résidents dans la Loire perçoivent leur salaire grâce à une activité dans le département, mais pas forcément dans leur zone de logement. C'est principalement les habitants des intercommunalités du Forez qui consentent à faire la navette jusqu'à Andrézieux, Saint-Étienne ou Saint-Chamond, là où les salaires sont plus élevés que dans la plaine du Forez. Autre flux particulièrement important, celui qui envoie les travailleurs du Nord de la Haute-Loire, notamment du secteur d'Yssingeaux, vers la Métropole de Saint-Étienne. Ce sont 200 millions d'euros de salaires versés chaque année à des Altiligériens.

La Loire dans la zone d'influence de la métropole lyonnaise

Un chiffre parle de lui même : 8% des salaires des habitants de la Loire sont perçus dans la Métropole de Lyon. La zone d'influence de ce géant économique dépasse donc largement les frontières du Rhône et quand on habite Saint-Étienne, la vallée du Gier, le Pilat rhodanien, Lyon devient une alternative géographique importante au moment de trouver un emploi. Dans ce cas précis parmi les 13 300 habitants ligériens qui vont chaque jour à Lyon, on retrouve essentiellement des cadres. Ils vont chercher de meilleurs salaires et des postes tout simplement car ce degré de qualification est moins recherché dans la Loire que dans le Rhône. Ils ramènent 300 millions d'euros chaque année dans leur foyer ligérien et contribuent à relever le niveau de vie médian des Ligériens. Qui malgré tout est inférieur de 7% à celui de la région.