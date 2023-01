Loire : La Poste recense la population à Roche-la-Molière et continue de diversifier ses activités

Cette année, pour la 2e fois consécutive, l'INSEE a confié la mission de recensement à des postiers dans 39 communes en France. Depuis le 19 janvier, 24 facteurs spécialement formés et assermentés arpentent donc les rues de la Roche-la-Molière.

France Bleu Saint-Etienne Loire - 24 facteurs formés pendant deux demi journées, accrédités par la commune, assermentés et habillés en postier vont donc faire le recensement à Roche-la-Molière. Cela a été facile de les trouver ?

Phillippe Malesson, directeur départemental de la poste service courrier colis - Relativement facilement parce que c'est dans notre ADN de réaliser ces services de proximité. Et on a eu beaucoup de volontaires qui ont répondu à notre appel et on a bien sûr choisi ceux qui nous semblaient les plus aptes à réaliser cette expérimentation.

Vous n'êtes que des intermédiaires entre la ville qui paye le recensement et ceux que vous employez ? Ou bien il y a quand même une touche La Poste dans cette activité ?

La touche la Poste, et c'est aussi pour ça que l'Insee et la commune de Roche-la-Molière et son maire nous ont choisis, c'est cette formidable proximité qu'ont les facteurs auprès des administrés. Elle nous permet de rentrer au domicile, de par notre métier historique, les activités courrier, mais aussi les activités marchandises que nous réalisons au quotidien. Et là, cela fait partie des services de proximité que nous développons auprès de la population.

Comment les autres postiers, les facteurs traditionnels qui sont là tout au long de l'année voient ces nouveautés, cette extension des activités de La Poste ? Ca les inquiète ?

Pas forcément. Aujourd'hui, La Poste est face à un environnement comme toute entreprise qui est en pleine mutation. On se retrouve avec des volumes de courrier qui sont en diminution. Pour nous, le courrier a toujours un avenir, donc on investit toujours sur ce média. En même temps, on accompagne très fortement le développement des marchandises avec nos services Colissimo et nos filiales Chronopost et DPD. Et troisième activité forte, on développe beaucoup de services de proximité pour les entreprises, pour les collectivités et jusqu'au domicile.

C'est inévitable de se diversifier et d'aller vers ses activités de service parce que le cœur de métier de La Poste a incroyablement changé ces dernières années ?

On est passé de 18 milliards d'objets-courrier distribués en 2008 à 8 milliards l'année dernière. On envisage à peu près 4 milliards d'objets en 2030. Beaucoup d'entreprises seraient heureuses d'avoir 4 milliards d'objets en activité. On conserve bien sûr cette activité sur le courrier avec une nouvelle gamme pour séduire nos clients professionnels et particuliers. On accompagne le développement des marchandises et beaucoup de services de proximité. Pour donner quelques exemples, on réalise sur le territoire 120 visites de veille sociale depuis le 1ᵉʳ janvier pour des personnes isolées. On a 54 pharmacies qui sont clientes, donc on fait du portage de médicaments au domicile. On se développe évidemment beaucoup sur ces services de proximité grâce à l'image du facteur.

Il y a d'autres activités qui pourraient un jour être réalisées par les services de la Poste ?

Il y en a certaines qu'on a mis en place relativement récemment, par exemple dans le domaine de la responsabilité sociétale et environnementale. On a plus de 80 clients qui sont collectés par des postiers sur leurs capsules Nespresso. On a quasiment 300 entreprises chez qui on va chercher du courrier, des papiers, du carton ou des ramettes d'imprimantes. On recycle avec une filiale de l'entreprise et on expérimente effectivement de nouvelles activité.