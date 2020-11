Loire : le maire de Roanne Yves Nicolin appelle le gouvernement à aider les quartiers défavorisés

Le maire de Roanne Yves Nicolin se joint à une centaine d'autres élus et signe une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ils demandent que 1% du plan de relance soit consacré aux "territoires en décrochage". Dans ces quartiers, la crise sanitaire a selon eux aggravé la "détresse sociale et économique".

Son nom apparaît aux côtés d'une centaine d'autres élus : Yves Nicolin, maire de Roanne, vient de signer une lettre ouverte au président de la République demandant qu'une partie du plan de relance soit consacrée aux quartiers défavorisés. Un "appel au secours" car selon eux, la crise sanitaire a renforcé la "détresse sociale et économique".

Les quartiers défavorisés, "oubliés" du plan de relance

Le maire de Roanne dit constater "une précarisation due à la crise du Covid" : "nous sommes tous confrontés à des quartiers prioritaires, populaires, qui vivent encore plus difficilement du point de vue social, économique, et même du point de vue de la santé." Yves Nicolin rappelle l'engagement du chef de l'Etat auprès des quartiers prioritaires, notamment via les propositions du rapport Borloo en 2018 : "à peine quatre mesures sont engagées réellement, accuse-t-il. Et que prévoit aujourd'hui le plan de relance pour ces quartiers ? Rien."

Le maire de Roanne souhaite mettre en garde contre cet oubli. A ses yeux, la pauvreté est le ferment d'autres problèmes graves : "l'isolement mène à l'embrigadement idéologique, l'embrigadement aux problèmes de sécurité, et ça n'est pas rien de le dire dans cette période troublée", esquisse Yves Nicolin.

Une lettre signée "par solidarité" avec les autres maires

Roanne n'est pas la ville la plus touchée, admet son maire. L'un des seuls indicateurs de précarité à avoir significativement augmenté est celui de la livraison de repas pour les personnes âgées, isolées en raison de la crise sanitaire. Mais il dit avoir signé la lettre ouverte "par solidarité, pour les habitants et les associations des centres sociaux qui doivent être aidées au moment du déconfinement." Les 1% du plan de relance pourrait également être utilisés pour financer la création de 7.000 postes de médiateurs, un plan national de lutte contre l'illettrisme ou encore un renforcement "des programmes d'éducation aux médiaux et au numérique" dans le secondaire (collèges et lycées).

Yves Nicolin pointe aussi la question des déserts médicaux, en réclamant une aide de l'Etat pour financer des maisons de santé dans les quartiers.

Et de rappeler l'accompagnement vers l'emploi des chômeurs, au moment du déconfinement, qu'il faudra là encore soutenir financièrement.