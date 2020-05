Loire : le marché de l'emploi en pleine crise une semaine après le déconfinement

Une semaine après le début de déconfinement, la vie économique reprend toujours aussi progressivement. 12 368 entreprises ont recours au chômage partiel. C'est 800 de plus qu'il y a 15 jours. Elles sont 14 600 à avoir fait appel au fond de solidarité. Cette fois c'est presque 5000 de plus en deux semaines. Des secteurs sont encore à l’arrêt comme l’hôtellerie, la restauration et de nombreuses activités culturelles. Les chiffres des demandeurs d’emploi ont brutalement augmenté ces dernières semaines et le marché du travail est pleine crise.

L’un des indicateurs de la reprise économique et de l’état du marché du travail reste l’intérim et clairement la reprise y est très légère pour l'instant. Cela tient à l’identité même de l’intérim explique Jérome Etaix, directeur de l’agence d’interim Workeo à Monistrol-sur-Loire : "Nous sommes le dernier maillon. Quand cela s'arrête nous sommes les premiers à être impactés. Quand ça redémarre, nous les sommes les derniers".

Retour à la normale dans 6 mois ? 1 an ?

Car si l’économie ne tourne pas positivement, pas besoin de renforts en intérim. "Nous avons des clients qui travaillent dans la restauration de collectivités" détaille Jérome Etaix, "et aujourd'hui ils n'ont pas repris d'activité du tout. Nous avons des clients qui tournent à 50 et qui n'arrivent pas à occuper leurs salariés sur du temps plein donc pour eux l'intérim reste quelque chose de vaguement lointain". Et forcément pour les intérimaires, si peu d’offres d’emploi c’est une situation difficile à gérer : "Il y a beaucoup de stress, d'interrogations car les gens ne savent pas quand il va y avoir une reprise, si les entreprises dans lesquelles ils travaillaient depuis quelques temps vont les reprendre..." Pour les agences généralistes que nous avons contacté, on parle d’un niveau d’activité actuellement d’environ 40% par rapport à ce qui se fait en temps normal. Avec l’espoir de revenir à la normale pas avant 6 mois, peut-être un an.

Dur psychologiquement pour les chômeurs

C’est ce lundi que les agences de Pole Emploi vont accueillir de nouveau des demandeurs d’emploi. Depuis plusieurs semaines ils sont spectateurs de ce marché du travail qui se détériore un peu plus chaque jour. Luc Darmais coordonne l’association "Solidarité nouvelle face au chômage" à Saint-Etienne, spécialisée dans l’accompagnement des demandeurs d’emplois pour qui la situation actuelle est particulièrement inquiétante : "Nous accompagnons des personnes en situation de chômage et on continue de le faire avec des moyens dématérialisés comme les rencontres physiques restent compliquées. Même si ces personnes restent volontaires et essaient de retrouver une activité, on n'a pas le contact physique qu'on avait auparavant. On fait tout pour maintenir cet accompagnement notamment au niveau psychologique par des contacts téléphoniques, des échanges dématérialisés mais la situation est complexe".