Loire : le patron de la pizza "La Scala" lance sa nouvelle marque de crèmes glacées italiennes

C'est une affaire de famille. Ils sont Siciliens, et ça sent bon l'Italie, grâce à eux, sur la place Jean-Jaurès de Saint-Étienne (Loire). Le gérant de la pizzeria "La Scala", Roberto Diana, lance une nouvelle affaire spécialisée dans les crèmes glacées, "Siii Gelato" avec l'un de ses frères et avec son fils. Le premier établissement doit ouvrir, à Andrézieux-Bouthéon, à la fin du mois de mars.

ⓘ Publicité

"On pourra y boire un verre, manger une part de pizza, une pâtisserie italienne et, évidemment, se délecter de bonnes glaces artisanales", se satisfait le gérant qui a investi plus de 800.000 euros pour ouvrir ce nouveau "laboratoire" censé, à terme, approvisionner dix établissements dans la Loire, en Haute-Loire et dans le Rhône.

Roberto Diana (à gauche) avec son frère Maurizio (au centre) et son fils Giuseppe (à droite) - Siii Gelato

Un projet à quatre millions d'euros pourvoyeur d'emploi

"Trois boutiques doivent voir le jour à Saint-Étienne mais aussi à Roanne, à Montbrison et même au Puy-en-Velay ou à Lyon", détaille Roberto Diana, prêt à investir près de quatre millions d'euros pour faire tourner sa nouvelle marque.

Et il promet même de créer de l'emploi : "autour d'une cinquantaine de nouveaux postes doivent voir le jour au cours des deux prochaines années".

loading