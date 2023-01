Loire : le patron des pompiers "scandalisé" par les agressions sur le terrain

L'année 2023 sera forcément chargée pour les pompiers entre l'accompagnement des matches de la Coupe du Monde de rugby cet automne et l'activité traditionnelle, entre incendies et intempéries.

ⓘ Publicité

France Bleu Saint-Etienne Loire - Les pompiers étaient mobilisés sur cet exercice de sécurité au stade Geoffroy-Guichard en vue du Mondial de rugby et des JO 2024. Le but était de tester la réactivité et la complémentarité des différents services. Est-ce que c'est satisfaisant ou est-ce qu'il y a déjà des points qui vont être à améliorer ?

Alain Mailhé, contrôleur général et directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire : C'est difficile à chaud d'établir un retour. Hier les équipes se sont réunies à l'issue des exercices pour faire ce point. On va se poser un petit peu, attendre quelques jours, pour voir les points positifs mais aussi quelques points à améliorer.

Il est impressionnant cet exercice. On est obligé aujourd'hui de passer par ça, par ces tests grandeur nature ?

Il y a deux ou trois exercices par an de cette envergure. Après, on fait bien sûr, vous vous en doutez, pas mal d'exercices inter-services de façon plus virtuelle. Mais effectivement, de le faire sur un terrain est beaucoup plus proche de la réalité. En matière de position, en matière de transmission. Il y a beaucoup de sujets qui ont pu être testés hier.

Les pompiers mobilisés sur cet exercice. Ils vont l'être dans les mois qui viennent sur l'activité traditionnelle, notamment sur les feux de forêt. On a l'impression le sentiment qu'il y en aura de plus en plus. Qu'est ce que ça change de savoir ça en terme de formation pour les pompiers ?

On a un gros avantage, c'est que tous nos personnels, nos 2800 sapeurs pompiers, aujourd'hui sont formés "feux de forêt". Ca nécessite donc d'avoir un bon niveau d'équipement, ce qui est le cas chez nous. Troisièmement il va falloir qu'on travaille un peu en externe avec les collectivités, avec l'Etat, avec le public en général pour adapter ce nouveau risque à un département qui, jusqu'alors, n'était pas trop ciblé en matière de lutte contre les incendies. On l'a vu ces derniers temps. Les feux de forêt historiquement au Sud-Est se déplacent un peu partout en France.

Sur les aléas climatiques comme les orages et la grêle, on ne peut pas vraiment prévoir. Comment on fait pour s'y préparer ?

On a un rôle de primo-intervenant. On est là pour assurer la sécurité des personnes, faire une première protection des biens. Dans la durée, il y a des professionnels, des couvreurs etc... qui sont là pour un pour mettre en place leurs dispositifs. C'est un peu le même sujet que les feux de forêt. Il faut former nos personnels à monter sur un toit, à y mettre un bâchage. Et se tenir prêts. On a la chance d'avoir sur notre département 80 % de pompiers volontaires qui sont très réactifs, qui sont disponibles, surtout lorsqu'il y a des événements forts comme ça.

Une trentaine de plaintes pour agressions déposées l'an passé. Est ce que ce qui inquiète le plus les pompiers dans leur activité ce n'est pas l'accueil réservé par certaines personnes ?

C'est un constat malheureux. Il y a une dégradation en matière d'accueil des pompiers. 80 % de nos effectifs sont volontaires et ils sont un peu surpris. Mais là aussi, il y a toute une formation d'approche. On travaille en partenariat avec les forces de sécurité publique, gendarmerie et police pour pouvoir protéger nos intervenants. C'est fortement décevant et on est scandalisé par ce qui se passe.

Il faut protéger les casernes. Il y a eu une époque, les casernes étaient ouvertes. On venait dire bonjour aux pompiers. Aujourd'hui c'est une forteresse ?

C'était un milieu ouvert qui accueillait les familles. On a dû, sous l'égide du conseil d'administration, sécuriser nos 71 casernes. Avec un gros budget, avec des contrôles d'accès, avec bien sûr des outils vidéo. Là aussi, c'est un constat malheureux mais on a dû se mettre en conformité pour protéger nos personnels.