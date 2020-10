Loire : le tourisme en baisse cet été mais avec plus de visiteurs locaux

Le bilan publié en cette fin de semaine par Loire Tourisme est partiellement positif mais pas non plus exceptionnel. La Loire n’est pas devenue non plus une destination touristique privilégiée mais elle a limité les dégâts. Les nuitées passées sur le département ont baissé de 12% par rapport à l’été dernier. En revanche les touristes locaux, c’est-à-dire ceux venus du département et de la Haute-Loire ont augmenté leurs nuits passées dans la Loire. Dans ce contexte ce sont les gites qui tirent leur épingle du jeu. +20% de fréquentation et un taux d’occupation de 90% sur la période estivale. Selon l’étude de Loire Tourisme, on a rarement vu autant de monde à Malleval dans le Pilat ou bien Chalmazel dans le Forez. Avec maintenant le souhait bien sûr que cette vague touristique ne soit pas qu’un tube de l’été et que la région continue d’attirer, notamment pendant ces vacances de la Toussaint.