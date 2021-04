Loire : les entreprises du bâtiment s'inquiètent des hausse de prix et de la pénurie de matières premières

Ils ne manquent pas de travail, malgré la crise sanitaire, mais les artisans du bâtiment font face à une double difficulté : depuis plusieurs mois, il y a pénurie de certaines matières premières et cela entraîne des hausses de prix importantes. Cela concerne aussi bien le bois que le PCV, ou l'acier. Les entreprises du bâtiment de la Loire redoutent de ne plus pouvoir travailler d'ici quelques mois.

Reports de chantiers en 2022

À force de devoir répercuter des hausses de prix de 10 ou 15% sur des isolants, Jesone Roure a décidé, en accord avec certains clients, de reporter certains chantiers. "J'ai des projets qui sont décalés à 2022 pour lesquels ont refera des devis en fin d'année, en fonction de la situation à ce moment, parce que les clients ne vont pas signer des devis où dans six mois on peut augmenter les prix de 20%", explique ce gérant d'une petite entreprise de plâtrerie et isolation à Lézigneux. "Et puis, il y a la pénurie, pour le placo par exemple, chez certains fournisseurs il vient d'Espagne, et l'ossature métallique, certains la fournissent au compte-gouttes", ajoute l'artisan forézien. Il essaie donc de faire du stock, comme beaucoup de ses confrères.

Guillaume Schreiner, lui, a encore l'avantage de pouvoir proposer des alternatives à ses clients. Il est menuisier-agenceur à Saint-Didier-en-Velay, en Haute-Loire. "La semaine dernière par exemple, sur un chantier où on refait des bureaux pour des designers à Saint-Étienne, j'ai fait un première tranche de meubles en contreplaqué bouleau avec des caissons intérieurs noir mat, et là je n'arrive plus à en avoir... j'ai donc trouvé un décor, pas exactement le même, mais j'ai dû changer de marque pour finir le chantier", raconte-t-il. Mais Guillaume Schreiner craint que le choix soit de plus en plus restreint. Sur certains bois, il sait déjà qu'il ne sera pas livré avant septembre.

Hausse de 106% pour le prix de l'acier

"J'ai des confrères qui d'habitude arrivent à avoir du matériel en 48 ou 72 heures, maintenant on leur annonce des délais de trois ou quatre semaines", confirme Adrien Dessailly. Le président de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) de la Loire redoute que des entreprises "se retrouvent sur le carreau" d'ici quelques mois, "pas parce qu'elles auront des problèmes de commandes, mais parce qu'elles ne pourront pas les honorer".

Adrien Dessailly en appelle donc à l'État, pour qu'il soutienne le secteur de la construction en allégeant par exemple les pénalités sur les retards de chantier, mais aussi en permettant une révision des prix sur les marchés publics. Il rappelle que la hausse des prix des matières premières a débuté il y a plusieurs mois, pour atteindre "106% sur l'acier, 114% sur le PVC et 51% sur le cuivre". Plusieurs éléments ont conduit à cette situation, mais le président de la CAPEB de la Loire estime qu'il y a eu un retard au redémarrage de la production chez les industriels après les confinements de 2020, alors que dans le même temps, la demande est restée forte pour les entreprises et artisans du secteur de la construction.