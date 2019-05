Loire : les ex-salariés de Loire Offset Titoulet enfin recus à la Préfecture

La Talaudière, France

Une étape importante pour les 130 salariés de l'imprimerie de la Talaudière depuis 2 mois que dure ce conflit social. L'entreprise a mis la clé sous la porte faute de repreneur mais le personnel occupe toujours le site et se bat pour obtenir des primes supra-légales. Les ex-Titoulet veulent aussi faire reconnaitre que la procédure de recherche d'un repreneur n'a pas été réalisée de manière optimale. Cette entrevue de plus d'une heure avec Evence Richard le Préfet de la Loire a donc permis à la délégation des Titoulet d'exposer leurs exigences et leurs craintes.

Jean-Pierre Philippe est délégué CFDT : "Pour l'instant il en ressort des sollicitations. Il s'implique dans le dossier. Il dit qu'il va faire appel au procureur, au liquidateur, aux AGS, au Ministre pour que les services de l'Etat puissent nous aider. Il ne s'est engagé sur rien, mis à part des sollicitations. On espère qu'on ne fait pas tout ça pour rien mais le Préfet sait qu'on connait la route. On a encore plein de papier à décharger. Ils laissent un peu trainer les chosese et attendent que ça s'essouffle. Mais on est encore là et on n'a plus rien à perdre".

Les Titoulet attendent désormais leur entrevue au Minsitère de l’Économie, dont la date n'a toujours pas été fixée.