Loire : les médecins généralistes de nouveau en grève, cette fois pour une semaine

Le mouvement de grève est soutenu par trois syndicats de médecins mais aussi par le collectif "Médecins pour demain", une coordination apolitique et asyndicale qui réclame la hausse de la tarification des consultations de 25 à 50 euros qui doit permettre par exemple de pouvoir se débarrasser de tâches administratives et de se concentrer sur l'activité médicale. Le docteur Sylvain Dufaud est généraliste à Saint-Etienne dans le quartier de la Métare. Son cabinet sera fermé toute la semaine même si cela doit susciter l'incompréhension des patients : "ils vont être furieux devant le cabinet vide et ils auront raison. J'essaie de l'expliquer en mettant un message dans ma salle d'attente mais je ne suis pas certain que ça suffira pour faire comprendre aux gens pourquoi il n'y a plus de médecins en ville. le but c'est justement de se rendre compte de ce qui se passe quand il n'y en a plus. J'ai rejoint "Médecins pour demain" parce que j'espère justement que demain il y aura encore des médecins libéraux en ville et pas simplement des payés au forfait ou salariés dans des centres qui ne garantira plus l'indépendance ni de leurs choix ni de leurs pratiques. C'est contre ça que je lutte".

"Le médecin que je suis devient maltraitant"

De son côté, après avoir fermé son cabinet deux jours au début du mois de décembre, le docteur Arthur Rojo-Romeo installé en maison de santé quartier Montreynaud à Saint-Etienne, accueillera des patients cette semaine avec un brassard noir : "je sais que certains de mes collègues vont trouver ça honteux mais la situation est compliquée et je ne peux pas laisser mes patients sans rien. Le médecin que je suis devient maltraitant. Un de mes confrères m'avait dit que plus on prend de temps avec le patient, plus les ordonnances sont courtes. J'ai peur qu'on arrive à une médecine où vient me voir, je prescris et je passe une carte vitale. Ce mouvement de grève c'est pour qu'on garde notre système. Il tombe mais il est envié dans beaucoup de pays".