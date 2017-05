Loire : les patrons dans l'attente des premières mesures économiques de Macron

Alors que la passation de pouvoir a eu lieu le dimanche 14 mai, les patrons des petites et moyennes entreprises dans la Loire sont dubitatifs sur l'annonces de premières mesures économiques par ordonnance.

C'est le premier lundi d'Emmanuel Macron en tant que président de la république. Celui qui a été pointé du doigt comme le candidat "banquier", le candidat de la finance pendant la campagne électorale pourrait rapidement annoncer ses premières mesures économiques. Une réforme du code du travail par ordonnances, la baisse des charges pour les entreprises d'un côté et de l'autre, une hausse de la Contribution Sociale Généralisée de 1,7 point ou encore la modulation du temps de travail des employés.

Dans la Loire, 93% des entreprises sont des TPE

Philippe David a 58 ans, il est co-dirigeant d'une très petite entreprise à Saint-Étienne qui compte six salariés. Il n'est pas convaincu que les premières mesures économiques d'Emmanuel Macron vont aider les PME et TPE : "Sur la réforme du code du travail, on attend que ce soit plus simple pour qu'on ne soit pas noyé dans les démarches, les processus et les normes." Philippe David a aussi son avis sur la baisse des charges : "C'est très bien pour les salariés, si ça améliore le pouvoir d'achat c'est intéressant mais ça va être compensé avec la hausse de la Contribution Sociale Généralisée de 1,7 point."

En revanche, Eric Digonnet, lui travaille dans le Rhône mais a longtemps été patron d'une entreprise à Saint-Etienne qui comptait une cinquantaine de salariés. Il attend avec impatience la réforme du code du travail : "Qu'il puisse y avoir des accords et des discussions sur le temps de travail et la rémunération, il devrait y avoir encore plus de libertés."