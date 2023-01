Loire : les salariés d'Aubert et Duval toujours en grève à Firminy

"On a passé un cap". Ce vendredi 27 janvier, les grévistes ont bloqué l'accès au site, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Ils comptent désormais se faire entendre par la direction d'Aubert et Duval, une usine métallurgique de Firminy. Leur revendication : des salaires supérieurs pour faire face à l'inflation.

Les uniformes sont oranges et jaunes fluo. Le barnum de la CGT, lui, est flambant rouge et il y a deux braseros. Autour, à se réchauffer, ils sont une quarantaine de grévistes, comme chaque jour. "Depuis un moment, on passe plus difficilement les fins de mois. Je compte tout le temps pour ne pas finir ric-rac", confie l'un des 180 salarié.

10% d'augmentation minimum

Il y a déjà eu deux réunions avec la direction. Elle a proposé des hausses de salaires de 2,9 %, puis de 4 %. C'est insuffisant pour le délégué syndical CGT : "On a demandé 10 % avec un talon de 280 €. C'est à dire un minimum de 280 euros en plus pour tous les salariés. On a des collègues au quinze du mois, ils ont plus rien. On n'est pas sur une demande de hausse des salaires. C'est simplement que l'on ne veut pas perdre de pouvoir d'achat", affirme le délégué.

Même son de cloche chez les autres syndicats : "Depuis trois ans, on avait plus ou moins gelé tout ce qui était en augmentation. Donc on se retrouve avec des salariés qui sont pénalisés de façon importante par rapport au coût de la vie. La fin de mois est compliquée oui", insiste Frédéric Martin, le délégué Cfdt.

Une demande qu'il ne considère pas excessive, d'autant plus que l'entreprise va bien ; "On a pratiquement tous les sites qui ont des carnets pleins. Aujourd'hui, nous à Firminy, on ne peut pas répondre à la charge de travail pour 2023, c'est clair. Par contre, on a des salariés qui viennent à reculons". À reculons, ou même pas du tout. Il y a 15 % d'absentéisme depuis des mois.

La faute aux conditions de travail dures, et sans reconnaissance déclare Frédéric Martin, "Nous avons des problématiques d'horaires avec par exemple du travail en 3/8 et du travail de nuit. Au niveau physique aussi c'est compliqué ; j'ai lu que 40 ans dans le métier faisait perdre 10 ans d'espérance de vie. Dans ces conditions et avec ces salaires, c'est compliqué de trouver du personnel." Les syndicats affirment que 10 postes sont vacants chez Aubert Duval de Firminy.

"Nos grilles d'embauche démarrent plus bas que le Smic"

Tous évoque le même argument frappant ; "Nos grilles d'embauche viennent de se faire doubler par le Smic. Donc c'est à dire que les premiers salaires qui seront proposés en entreprise, sont inférieurs au SMIC. Alors bien sur dans les faits ça n'existe pas, les gens sont embauchés au Smic ; mais ça vous donne un peu le ton des rémunérations qui sont pratiquées chez nous aujourd'hui", déplore les délégués.

De son côté, la direction n'est pas fermée au dialogue. Mais il faut aussi, dit elle, "prendre en compte l'année 2022, qui a été difficile avec la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières". Elle conclut : "Il faut trouver le bon équilibre dans le dialogue". La troisième et dernière réunion de négociation se déroulera lundi 30 janvier.