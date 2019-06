Loire : Montbrison sera-t-il élu plus beau marché de France ?

Le marché de Montbrison dans la Loire est en lice pour le titre nationale de plus beau marché de France. Il y a 24 finalistes et quelques heures encore pour voter.

Derrière les étals, des dizaines de commerçants arborent le même tee-shirt gris. Il est écrit "Votez Montbrison" avec des lettres rouges et des cœurs. Pour une habituée du marché : "C’est là que l’on crée du lien social. On vient de prendre le café, on fait ça tous les samedis matins. On parle de la vie et parfois, on entend même parler patois. C’est un vrai bonheur. Cela n’a rien à voir avec un supermarché, qui n’est pas super du tout."

Ce marché est historique dans la Loire, il rayonne sur un bassin de 100 000 habitants © Radio France - Victor Vasseur

Alain, 45 ans qu'il participe au marché de Montbrison. C'est l'une des figures du marché

"C’est ici le super marché ! On dirait un marché de Provence" précise Caroline. Son amie ajoute : "Moi j’ai voté je ne sais combien de fois. Presque tous les jours."

On vient de loin pour déambuler dans ce marché, William est originaire de Reims. Il passe six mois de l'année à Montbrison : "Je viens ici depuis des années, il n’y a pas mieux. Moi je ne vais pas au marché dans ma région, mais ici, oui ! Je ne vais pas rentrer avec deux heures de l’après-midi. On est tellement bien."

Plus beau marché de Rhône-Alpes

Après la victoire dans la région, le marché de Montbrison compte bien glaner le titre national de plus beau marché de France. Il ne reste plus qu’un jour. Vous pouvez voter sur le site du 13 heures de TF1, qui a lancé l’opération.

Montbrison pourrait succéder au marché de Sanary-sur-Mer dans le Var en cas de victoire

