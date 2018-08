Tout, ou presque, est parti d'un couple qui reprochait à l'ancienne municipalité notamment le non-paiement d'heures supplémentaires. 160 000 euros c'est une somme que la commune de moins de 400 habitants n'est pas capable de sortir d'un claquement de doigts car elle représente 40% de son budget annuel. Alors pour s'en sortir le maire en appelle à la solidarité des maires ruraux de la Loire pour qu'ils mettent la main à la poche et qu'ils participent au sauvetage de la commune.

Ça fait chaud au cœur

Et cela fonctionne. certaines d'entre elles ont contacté le maire Henri Cherbland et d'ores et déjà voté en conseil municipal des subventions qui vont de 200 euros à 1200 euros. C'est le cas de Maclas, Precieux, La Tourette, Ailleux, St-Romain-La-Motte, Chateauneuf. Des mairies qui ne souhaitent pas toujours s'exprimer sur ces subventions. On nous a répondu qu'il était hors de question de se faire de la publicité sur cette initiative. Ce serait naturel de mettre en place cette solidarité.

D'autres communes attendent les conseils municipaux de septembre pour valider leur aide. L'une d'entre elles devrait sortir pas loin de 2500 euros. Et tout cela met du baume au cœur du maire de Pommiers : "Ça fait chaud au cœur effectivement. On se dit qu'il y a un retour très favorable. Ça redonne du ressort parce qu’on s'est beaucoup débattu dans notre commune. La mairie remonte, les comptes remontent" Dans cette affaire, la municipalité a fait appel de la décision des Prud'hommes. Bien entendu si elle obtenait gain de cause, toutes les communes solidaires seraient remboursées de leur financement.

La commune pendant ce temps là doit continuer de vivre et d'attirer des visiteurs. Cela passe par le Prieuré, un monastère bénédictin du 9e siècle, mais aussi par le camping, celui par lequel les problèmes sont arrivés. Aujourd'hui il est tenu par Pascal Leleu et sa femme depuis le mois de mai. Ils sont conscients de la situation particulière de la commune mais ils restent positifs et certains que les choses vont s'améliorer : "La situation de la commune a été évoquée donc forcément je m'y suis intéressé. Mais ça n'est pas mon histoire mais on sait qu'il y a eu des histoires malheureuses sur des mauvaises gestions peut-être. En tout cas aujourd'hui il y a une vraie dynamique avec la mairie et on est déjà sur la page suivante. Le projet est ficelé et il n'y a pas de raison qu'on soit plus inquiet que ça. Cela ne va pas entacher Pommiers, au contraire ça en fait parler. Ça fait un peu le buzz. Malheureusement il coute un peu cher ! On est bien accompagnés et on essaie de rendre au maximum en développant les services pour le camping mais aussi pour Pommiers".