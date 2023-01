Loire : réduire l'impact des emballages, pas une idée en vrac !

Dans l'enquête Odoxa pour développer notre sobriété énergétique, il y a une mesure qui emballe particulièrement les Français. Près de 9 Français sur 10, 87% pour être précis, se disent justement prêts à limiter encore un peu plus leurs emballages !

France Bleu Saint-Etienne Loire - Est ce que votre concept de vrac à Saint-Etienne a bien pris ces dernières années et témoigne de cet intérêt pour cette tendance ?

Floriane Monnier, créatrice de "Vrac en vert" - Plutôt oui. Nous avons ouvert il y a cinq ans à Saint-Etienne. On a déménagé il y a presqu'un an maintenant rue de la République. Alors, le sans emballage, ça plaît avec des hauts et des bas depuis cinq ans.

Le COVID a eu des effets un peu négatifs sur votre activité ?

Ca été positif lors des confinement parce que nous sommes un commerce de proximité. Les gens, étant confinés chez eux et ne sortant pas trop, ils ont un peu découvert le commerce de proximité. Il y avait beaucoup de cuisine à la maison à ce moment là. Donc les gens ont joué le jeu d'acheter de la farine, des œufs. C'était plutôt bien pour nous. En même temps le plastique est revenu à ce moment là. Enfin aujourd'hui, on sent aussi qu'avec l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, les gens essaient de trouver des petites astuces pour économiser un peu. Donc le vrac, ça peut jouer là dessus aussi.

Dans la salle de bain par exemple, il y a beaucoup d'emballages. Le tube de dentifrice, le flacon pour le savon. Vous proposez quoi pour vous passer d'emballages à ce niveau là ?

Le but, c'est de proposer plusieurs alternatives. Donc dans la salle de bain, on a tout ce qui est cosmétiques solides : les savons, les shampoings. On a aussi du dentifrice, des petites pastilles à croquer, ou alors du dentifrice en pâte dans des bocaux en verre qui peuvent être consignés. Il y a différentes alternatives, pour tous les goûts et pour tous les portemonnaies.

Un mot sur vos fournisseurs parce qu'on imagine que les produits qui arrivent dans votre magasin sont aussi transportés peut être dans des cartons, dans des plastiques. Ou il y a aussi un effort qui est fait à ce niveau là ?

Il y a un effort qui est fait à ce niveau là sur tout ce qui est alimentaire. Nous, on achète en gros conditionnement ce qui permet aussi de baisser le prix à hauteur de 15 % à peu près sur des produits conditionnés. Souvent c'est emballé dans des gros sachets kraft. On essaie quand même de choisir des conditionnements réfléchis donc des choses en matières recyclées ou recyclables. Ça va être beaucoup du verre, du carton, des sachets kraft.