Paris-Nice : le clin d'œil à Cochonou, partenaire historique de la Grande Boucle

France Bleu Saint-Étienne Loire - Cochonou et cyclisme, ça n'a pas grand chose à voir sur le papier... pourtant les deux sont désormais souvent associés dans l'esprit de nombreux Français. Comment est-ce que vous avez réussi ce coup de force ?

ⓘ Publicité

Carole Jallon - C'est vrai qu'on est très fier de partager 25 ans d'histoire avec le Tour de France. Et puis, ça fait effectivement plus de 25 ans qu'on est sur le bord des routes avec notre caravane pour ce moment populaire, convivial et familial qui correspond à la fois au cyclisme mais aussi aux valeurs de la marque Cochonou.

loading

Est-ce que l'on peut espérer attraper des goodies Cochonou si l'on assiste ce jeudi au départ du Paris-Nice ?

Saint-Symphorien est un magnifique village et c'est effectivement là que sont produits l'ensemble de nos saucissons. Vous trouverez une boutique au sein de ce village où l'on offre, pour l'occasion, le mythique bob Cochonou pour tout achat au sein de cette boutique.

Le rush a déjà commencé pour vous, à quatre mois d'une nouvelle édition du Tour de France ?

Oui, c'est quelque chose qui se prépare très en amont, avec l'ensemble des équipes, que ce soit effectivement au sein des usines pour produire les 500.000 petits sachets de saucisson qui vont s'arracher sur le bord des routes. Et puis aussi nos équipes de marketing et notre prestataire qui bichonnent d'ores et déjà les deux chevaux pour que tout soit absolument parfait au moment du grand départ.

Vous vous y retrouvez financièrement? Parce-que c'est rien de dire que le Tour de France vous offre une magnifique exposition mais c'est aussi un réel investissement pour Cochonou...

C'est plus de 70 % des investissements marketing de la marque, donc c'est vraiment le gros événement. Mais ça nous permet d'avoir des retombées, dans la presse mais aussi sur les réseaux sociaux. On a plus de 800.000 commentaires sur sur cette période là et ça se ressent dans nos magasins.