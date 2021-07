Loire : Sam Outillage à l'Elysée ce weekend pour la Grande Exposition du Fabriqué en France

En Haute-Loire, c'est l'entreprise Sabarot spécialisée dans la lentille verte du Puy qui a été retenue. Dans la Loire, il y a 2 lauréats. L'entreprise Ferriol-Matrat qui fabrique à Roche-la-Molière, des joelettes pour enfants, des fauteuils roulants de sport. Et Sam Outillage, de Saint-Etienne, retenu pour le KAP'SAM. C'est ce qu'on appelle un booster de démarrage à destination des professionnels du dépannage. Pour Olivier Blanc, directeur général de Sam Outillage, c'est une sorte de consécration de l'engagement de produire chez nous, dans la Loire, après des mois de crise sanitaire : "Je m'attends à un grand moment d'émotions. Je dois reconnaitre que depuis deux ans il y a un vrai retour d'appétence vers l'industrie. On le sent fortement. Il y a eu toutes les aides pendant la période du Covid qui nous ont permis d'en ressortir encore plus forts. Cela marque une reconnaissance et j'espère qu'il y aura d'autres actions comme ça. Cette mise en avant du "made in France", des innovations de beaucoup de PME françaises, c'est une belle initiative prise par le président et les pouvoirs publics pour mettre en avant le savoir faire français."

En savoir plus sur la Grande Exposition du Fabriqué en France