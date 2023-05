Loire : une balade nature vraiment pas comme les autres grâce au "goût du sauvage"

France Bleu Saint-Étienne Loire : les sorties nature, la cueillette buissonnières, la cuisine sauvage, l'ethnobotanique, les apéros plantes sauvages... Ça a l'air bien sportif, avec vous, les balades en montagne ! Quel est votre concept exactement ?

Charlie Braesch : balade sportive mais surtout savoureuse ! L'idée, c'est de transmettre ce qui m'a été transmis il y a quelques dizaines d'années déjà : la passion pour les plantes sauvages. Comment apprendre à les reconnaître, comment les rajouter éventuellement à notre alimentation et à nos assiettes.

Donc concrètement, on part avec vous en montagne, on se balade, on regarde ce qu'on peut ramasser, puis éventuellement on les cuisine ensemble ?

Exactement. J'emmène mes groupes dans des endroits que je trouve beaux. Moi j'aime beaucoup aller dans le Pilat vers Rochetaillée. La semaine prochaine, j'ai aussi une sortie à Saint-Victor-sur-Loire. Et en Haute-Loire, je privilégie des coins comme Retournac, le long de la Madeleine ou autour du château d'Artias.

Quelle plantes, quelles fleurs sont comestibles chez nous, dans la Loire et en Haute-Loire ? Et surtout lesquelles sont dangereuses ?

Le danger est partout ! Il y en a une qu'on voit très souvent en bord de Loire, sur terrain sableux, bien ensoleillé et chaud : c'est la grande ciguë. C'est une plante de la famille des carottes à laquelle il faut faire très attention, qui peut faire deux mètres cinquante de haut. Mais les gens confondent souvent quand elle est encore petite, au stade buissonnant, peuvent la confondre avec du persil.

Quel est le risque ?

La mort, tout simplement. C'est déjà arrivé en 2020, en Bretagne. Une personne n'a pas survécu après avoir confondu la carotte sauvage et une autre plante avec le nom de Safrané.