Croix de Chaubouret, Graix, France

Du sommet de la Croix de Chaubouret, à 1201 mètres d'altitude, les touristes en visite dimanche dans la station de ski du Pilat aperçoivent la neige mais ne peuvent pas la toucher. C'est l'or blanc des Alpes et de la barre des Écrins qui nargue depuis l'horizon les professionnels de la station de la Loire.

La météo a été catastrophique, très très défavorable

"Le mois de décembre a été compliquée avec des périodes de brouillard, des périodes de pluie, des périodes de neige mais pas vraiment" résume René, gérant d'un magasin d'artisanat situé aux pieds des pistes.

On ne va pas se plaindre, on a eu de la neige la première semaine

Bilan plus positif pour Marie-Françoise la patronne de l'hôtel-restaurant Le Chaubouret, "il y a eu un peu moins de neige la deuxième semaine mais les enfants ont quand même pu profiter de la première semaine pour faire de la luge et du ski de fond mais l’enneigement a été irrégulier, on est en moyenne montagne donc on peut très bien basculer de 30 cm de neige à plus rien du tout."

Dans le Haut-Forez, on dit merci aux canons à neige...

Dans la station de ski de Chalmazel (1648m d'alt.), la première saison d'hiver se termine plus mal qu'elle avait commencé.

On a failli battre des records de forfaits durant la première semaine

"Le début de saison a été très positif, on dit merci aux canons à neige", explique Frédéric Gravier, le directeur de la station. Mais les caprices de la météo ont aussi fait des ravages dans les Monts du Forez. La tempête Eleanore, la pluie et même la boue, ont perturbé la fin des vacances de Noël.

La #station#ski de Chalmazel rouvrira ce vendredi assure son directeur https://t.co/ykB3T6IToR — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 4, 2018

... Et au nouveau calendrier des vacances scolaires !

Nouveauté cette année dans la Loire (Académie de Lyon), les prochaines vacances commenceront le samedi 10 février, c'est-à-dire dans cinq semaines (seulement).

"L'année dernière, on était les derniers en vacances et cette année on est les premiers ! On a cinq semaines, c'est plutôt pas mal, dit Frédéric Gravier, on a le temps de se retourner".