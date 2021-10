CARTE - Loire : votre commune est-elle concernée par les pneus neige obligatoires au 1er novembre ?

France Bleu vous révèle la liste des 193 communes dans lesquelles les pneus-neige seront obligatoire au 1er novembre prochain. Une bande du nord au sud encadrée par le Forez, les Monts du Lyonnais et le Pilat en est exempte.

À partir du 1er novembre 2021, certains équipements spéciaux comme les pneus hiver ou les chaînes seront obligatoires pour circuler dans la Loire, conséquence de la Loi Montagne. Les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars devront à compter du 1er novembre et jusqu'au 31 mars : soit détenir des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ; soit être équipés de quatre pneus hiver certifiés ou de pneus quatre saisons. En cas de contrôle, les automobilistes qui ne sont pas équipés risquent une amende de 135 euros et l'immobilisation de leur véhicule.

Les communes concernées dans la Loire

La liste des 193 communes concernées

La plupart des grandes villes de la Loire sont épargnées par ces obligations, en revanche si vous habitez dans le Pilat, les monts du Lyonnais et le Forez, vous y serez soumis. Consultez la liste décidée par la préfecture :