Loireauxence : face à la hausse des prix du carburant et des péages, ces vacanciers s'adaptent

Les vacances ont bel et bien commencé. Ce dimanche 9 juillet 2023, Bison Futé voit vert dans le sens des départs , mais les voyants étaient au rouge ce samedi avec près de 1.000 km de bouchons cumulés partout en France à la mi-journée. La circulation était particulièrement compliquée ce samedi 8 juillet entre 10h et 14h sur l'A11, dans le sens Le Mans-Nantes. Néanmoins, nous sommes très nombreux à toujours privilégier la voiture pour partir en vacances.

Comme les prix du carburant et des péages s'envolent, le budget transport grimpe en flèche pour ces vacances d'été. C'est en tout cas ce que nous ont raconté ces automobilistes rencontrés ce samedi sur l'aire d'autoroute de Varades à Loireauxence, dans le pays d'Ancenis, sur la route des vacances. Certains ont même sorti la calculatrice : "Cela me coûte 280 euros aller-retour rien que pour l'essence et les péages, confie Nicolas, 55 ans, originaire d'Arras dans le Pas-de-Calais. J'espère que ça va baisser un petit peu, c'est vrai qu'avec l'inflation et l'augmentation de beaucoup de choses, ça se ressent sur le porte-monnaie."

Une hausse de 15 à 20% pour Guénola, 60 ans

Même constat pour Guénola, 60 ans, qui habite dans l'Aveyron et part deux semaines en Bretagne : "Moi, j'en ai pour 380 euros aller-retour. Je vois la différence parce qu'avant, j'en avais pour 280 à 300 euros aller-retour. Ça représente une hausse de 15 à 20% en moyenne."

Des prix en hausse qui peuvent avoir des conséquences sur les vacances en elles-mêmes : "Avant, nous partions en mobil home ou en chalet en location, explique Céline, 36 ans, qui part une petite semaine visiter les châteaux de la Loire avec son compagnon et leurs deux enfants. C'est vrai que pour réduire les dépenses, on a préféré acheter une tente."

Rouler à l'éthanol et louer une voiture sur place

Patrick, lui, a choisi de rouler à l'éthanol pour dépenser moins sur la route. À terme, ce jeune retraité envisage même autre chose : "Prendre le TGV et louer une voiture sur place, résume-t-il. Si vous allez par exemple à Marseille, vous pouvez réserver un train et louer une voiture sur place à un particulier, cela revient nettement moins cher."

Une astuce rentable, certes, mais plutôt en dehors des périodes scolaires, et malheureusement peu adaptée aux familles nombreuses et aux grosses valises. Cette méthode implique aussi de réserver ses trains à longtemps l'avance.

Cet été, près de 7 Français sur 10 (68%) prendrons la voiture pour partir en vacances selon un sondage OpinionWay. C'est moins que l'an dernier (63%), mais l'automobile reste le moyen de transport le plus privilégié, devant l'avion (17%) et le train (12%).

Selon le ministère des Transports, les tarifs aux péages ont augmenté de 4,75% depuis décembre 2022. Depuis le 1ᵉʳ mars et jusqu'à la fin de l'année, les prix du diesel et du SP-95 sont plafonnés à 1 euro 99 dans les stations TotalEnergies. Un geste encouragé par le gouvernement.