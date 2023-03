Loiret : à quoi faut-il s'attendre ce mardi pour la 6ème journée d'action sur les retraites ?

Education

Sans surprise, les personnels de l'Education Nationale seront de nouveau très mobilisés pour cette 6ème journée d'action. Dans le Loiret, le Snuipp-FSU annonce d'ores et déjà 60% d'enseignants grévistes dans les écoles primaires. Ils étaient 70% lors de la 1ère journée d'action du 19 janvier. Quelques écoles seront totalement fermées comme les maternelles des Aydes et des Cordiers à Orléans. Toujours sur Orléans, la cantine sera fermée ou perturbée dans plus des 3/4 des écoles.

Transports

- Sur le réseau SNCF, il faut compter ce mardi 1 TGV sur 5 en circulation, 1 Ter sur 5 et aucun Intercités. La liaison Orléans/ Paris est impactée avec seulement 4 allers/retours sur la journée et uniquement aux heures de pointe. Entre Orléans et Tours, il n'y a que 2 trains le matin et 2 en fin de journée. Pour plus de détails, on peut consulter le site www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire

- Sur la Métropole d'Orléans, le réseau TAO va connaitre lui aussi quelques perturbations avec un tramway toutes les 10 minutes sur les lignes A et B et des bus toutes les 20 à 30 minutes sur les lignes fortes. Là, encore, c'est légèrement mieux qu'au début du mouvement en janvier.

Piquets de grève et passage sur le Paris/Nice

Les syndicats du Loiret, qui ont organisé ce lundi des distributions de tracts sur Orléans et Saran, n'ont pas prévu ce mardi de bloquer des routes ou des péages. En tous cas, pas officiellement. Des actions pourraient s'organiser à la dernière minute confie un délégué syndical. Pour l'instant, seuls deux piquets de grève sont prévus : à l'UTOM de Saran,l'usine de traitements des déchets de Saran et dès 7h, ce mardi matin, devant la Centrale Nucléaire de Dampierre-en- Burly. "On sera à toutes les entrées pour faire des filtrages et retarder les activités" assure Matthieu Richide, délégué CGT sur le site. Ce piquet sera maintenu au moins jusqu'à vendredi. Les grévistes de la centrale ont aussi prévu ce mardi de se rendre sur la course Paris/Nice qui fait étape à Dampierre. " On ne va pas perturber la fête mais on fera en sorte d'être vu et entendu".

Manif

Pour cette 6ème journée d'action, 5 manifestations sont de nouveau prévues ce matin sur le Loiret : A Orléans, Montargis, Gien, Pithiviers et Beaugency. A Orléans, le départ est prévu à 10 heures devant la Cathédrale. Le record du samedi 11 février sera t-il battu ? On avait compté entre 12.000 et 15.000 personnes dans les rues de la cité johannique.