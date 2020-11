Loiret : des tournées solidaires-confinement organisées par la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Depuis une semaine, la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le Loiret, en lien avec les Maisons pour tous de la commune, organise des tournées solidaires-confinement pour aller à la rencontre des habitants et les aider. On a suivi l'une de ces tournées solidaires dans le quartier des Prairies.

Depuis le 16 novembre dernier, la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le Loiret, en collaboration avec les Maisons pour tous de la ville, organise des tournées solidaires-confinement pour aller à la rencontre des habitants. Certains peuvent se sentir isolées ou en difficulté étant donné qu'ils ne sortent plus trop de chez eux à cause du confinement. On a suivi l'une de ces tournées solidaires.

Certains habitants sont isolés à cause du confinement

Par petit groupe, les bénévoles arpentent les quartiers de la ville pour prendre le pouls de la population. On démarre ce jour-là de la Maison pour tous Rol-Tanguy, au sud de la commune, direction le quartier des Prairies. On rencontre le gardien et concierge du quartier Antonio De Castro. "Est-ce que vous repérez des gens qui ne sortent pas, qui sont isolés et qui nécessiteraient une prise en charge ?" lui demande Philippe Riffet, responsable des centres sociaux à Saint-Jean-de-la-Ruelle. "Il y en a quelques unes, surtout des personnes âgées", commence Antonio. "J'ai aidé de nombreuses personnes sur la co-propriété, notamment un monsieur au numéro 24, une dame au 27 et qui est dans le besoin. J'ai fait la démarche auprès de la mairie, sollicité le CCAS (le Centre communal d'action sociale, ndlr) et on a réussi a leur donner le moyen de s'en sortir", confie-t-il. "Il y a aussi une autre dame au numéro 5, qui a subi un AVC (accident vasculaire cérébral, ndlr), je la suis de très près. Tous les jours je prends de ses nouvelles, je lui demande si ça va ou si elle a besoin de quelque chose".

"On essaye en tout cas d'être un peu attentif sur cette période", rappelle Philippe Riffet et de répondre aux besoins de la population. Comme cette dame que l'on croise, qui se préoccupe d'autre chose que du virus. C'est Hamard Kaoutare, stagiaire assistance sociale va lui parler et tente de lui apporter des réponses. "Elle se posait des questions sur son bailleur", explique-t-elle. "J'y vais au culot, je les arrête pour savoir si tout va bien et après j'entame la conversation" pour rassurer surtout.

Ces petits groupes de bénévoles proposent des masques, des attestations dérogatoires et donnent des conseils. D'habitude, les habitants viennent à la Maison pour tous mais là, avec le confinement, ce n'est plus le cas. "Quand ils ont un soucis, une question ou n'importe quoi, ils viennent ici et se renseignent mais là, le confinement fait que les gens osent moins", détaille Philippe Riffet, "et donc c'est à nous vraiment de faire cette démarche d'aller à leur rencontre dans la rue directement".

Adapter les dispositifs pour aider les habitants

Ces tournées solidaires vont aider la ville à "adapter le dispositif global de prise en charge des habitants" explique Fabien Rivière Da Silva, adjoint aux solidarités à la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle. "On va ensuite essayer d'identifier avec les différents acteurs sociaux des solutions pour coller au plus près aux besoins de ces habitants". Pour le moment, deux tournées sont organisées par semaine mais elles pourraient s'intensifier si besoin.

Une fois la tournée terminée et les informations récoltées par les bénévoles, tout est transmis au CCAS. Ce dernier établie une liste de personnes qui pourraient être concernées par ces difficultés pendant le confinement et la transmet par exemple à la Croix Rouge.

Saint-Jean-de-la-Ruelle est la seule commune du Loiret a avoir développé ce dispositif avec la Croix Rouge, un dispositif articulé avec deux opérations nationales de l'association : "La Croix Rouge chez vous" et "Allô Comment ça va". L'objectif est de maintenir le lien social pendant le confinement. "On appelle dans un premier temps toutes les personnes pour prendre des nouvelles et identifier celles qui auraient besoin de parler plus longuement avec les bénévoles", détaille Vincent Posada, président de la délégation régionale Croix-Rouge du Centre-Val de Loire. "Dans un deuxième temps, on va reprendre toutes les personnes identifiées comme étant en isolement social pour avoir des discussions plus longues de convivialité et d'identification de leur besoin et on va les orienter vers les associations compétentes pour les aider au mieux", détaille Vincent Posada.

Au total, 18 bénévoles de la Croix-Rouge ont été formés pour ce dispositif. Si vous souhaitez contacter la Croix-Rouge via le dispositif "Allô, Comment ça va ?" appelez le 09 70 28 30 00.

Vincent Posada, le Président de la délégation régionale Centre-Val de Loire de la Croix-Rouge (à gauche) et Fabien Rivière Da Silva, adjoint aux solidarités à la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle. © Radio France - Alexandre Frémont