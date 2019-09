Loiret : des voitures louées 1 euro par jour pour les bénéficiaires du RSA

Loiret, France

La mobilité, on le sait, est souvent un facteur handicapant pour les personnes en difficulté sociale et notamment celles qui sont au RSA, le Revenu de Solidarité Active. Le Conseil départemental du Loiret a donc eu l'idée de proposer à la location des voitures réformées de son parc automobile. " Chaque année, on a une dizaine de voitures à remplacer dans les services" explique Eric Coulon, le directeur de l'Insertion au département. " Certaines vont directement à la casse mais les autres peuvent encore servir et dépanner. On s'est donc mis en lien avec des associations pour qu'elles fassent le relais avec les bénéficiaires du RSA."

Premières voitures à disposition à Montargis pour 1 euro par jour

Remise officielle des clés des voitures à Imanis par Marc Gaudet, le Président du Département © Radio France - Patricia Pourrez

C'est à Montargis que l'opération vient officiellement de commencer. 2 petites voitures Citroën ont été confiées à l'association locale d'insertion Imanis . Elle va s'occuper de l'entretien des voitures, des assurances et des papiers pour la location. Dès la semaine dernière, une des 2 voitures a déjà été réservée. " C'est une jeune femme qui avait besoin d'une voiture pour répondre à un emploi d'aide à domicile" explique Florent Vacher, assistant de gestion à Imanis. "Pour l'instant, elle n'a pas assez d'argent pour s'acheter une voiture alors elle va la louer ici en attendant". Les voitures peuvent être empruntées ponctuellement quelques heures, une journée et même jusqu'à 6 mois. " On verra au cas par cas" estime Imanis " mais, notre but, c'est aussi d'aider ces bénéficiaires à trouver des solutions de mobilité plus pérennes. On va les suivre et voir avec eux s'ils peuvent mettre de l'argent de côté ou opter pour du covoiturage".

Une opération déclinée sur Gien et Pithiviers

Dès la semaine prochaine, 4 autres voitures du département seront mises à disposition sur Gien et Pithiviers, toujours en lien avec une association d'insertion. Le département espère ainsi aider des personnes bloquées dans leur parcours d'insertion, faute de moyens de mobilité. " C'est un problématique importante, encore plus en milieu rural " explique Eric Coulon. " Il faut se dire aussi que de plus ou en plus d'entreprises, notamment ici dans la logistique, fonctionnent sur des horaires atypiques. Donc, comme n'importe qui, les bénéficiaires du RSA ont besoin d'une voiture pour aller travailler." La Région Centre Val de Loire s'est associée à cette démarche du département. Elle propose elle aussi des voitures recyclées. Elles seront gérées sur les mêmes sites et louées par les mêmes associations. Dans le Loiret, on compte 15.000 bénéficiaires directs du RSA.