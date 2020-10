Loiret : Deux ans après avoir frôlé la fermeture, l'Arboretum des Barres retrouve des couleurs

L'Arboretum des Barres situé à Nogent-sur-Vernisson, près de Montargis, dans le Loiret, a failli fermer définitivement ses portes aux visiteurs en novembre 2018 à cause de difficultés financières. Depuis, l'Etat et des acteurs locaux sont venus à sa rescousse et ont comblé le déficit.

A l'occasion des Journées de l'arbre ce week-end, l'Arboretum des Barres de Nogent-sur-Vernisson, près de Montargis, dans le Loiret, espère accueillir de nombreux visiteurs. Il recevra notamment ce dimanche le célèbre astrophysicien Hubert Reeves. Pourtant, il y a deux ans, les visiteurs ont failli ne plus jamais admirer les 9 000 arbres de ce site touristique, en grandes difficultés financières en 2018.

Le déficit était alors estimé à 300 000€ par an. Par conséquent, l'Office national des forêts avait annoncé que le lieu fermerait définitivement ses portes au public. Mais en avril 2019 les pouvoirs publics - l'Etat, la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais et d'autres collectivités locales - ont décidé d'injecter de l'argent et de déployer des moyens humains pour ne pas laisser mourir ce patrimoine vert.

Moins de jours d'ouverture mais plus de visiteurs

Les ambitions du site ont en revanche étaient revus à la baisse. Au lieu d'ouvrir tous les jours, l'Arboretum n'accueille désormais du public qu'un week-end sur deux. Mais à chaque fois, c'est un carton d'après Marie Degay, chargée de l'accueil et de communication.

Cette année a été particulièrement bonne. Suite au confinement, nous avons reçu beaucoup de visiteurs à chaque week-end d'ouverture.

Depuis le mois d'avril, 5 000 à 7 000 personnes sont venues admirer ces 25 hectares de verdure, selon la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinaux. C'est deux à trois fois moins qu'en 2019, mais le nouveau maire de Nogent-sur-Vernisson ne désespère pas. Philippe Moreau fait même de la survie de l'arboretum une priorité de son mandat.

Quand on pense au patrimoine, on imagine plus facilement un château. Là, c'est un patrimoine forestier qui fait partie de la vie française.

"Il y a 200 ans, la famille de Vilmorin a planté une multitude d'espèces", ajoute-t-il, et il compte bien les préserver. Pour ça, une étude a été lancée afin de trouver un nouveau gérant.

L'Arboretum est à la recherche de mécènes

Depuis avril 2019, ce n'est plus l'ONF, l'Office national des forêts, qui assure les visites, mais la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais. Mais pour son président, Albert Février, ce n'est pas viable à long terme. "Ça reste une transition le temps de trouver un système stable et viable."

Depuis le mois d'avril 2019, l'Arboretum n'ouvre qu'un week-end sur deux mais accueille davantage de visiteurs ces jours-là © Radio France - Marine Protais

Une étude est en cours, menée par la Région et tous les partenaires. Elle a été un peu freinée à cause de la crise du Covid-19. Mais j'ai bon espoir de trouver rapidement des mécènes et des privés pour assurer la continuité du site.

Il aimerait également que "le ministère de l'Agriculture prenne un peu ça en main". De son côté, le sous-préfet de Montargis, Régis Castro, assure que "l'Etat ne laissera pas tomber l'Arboretum" de Nogent-sur-Vernisson.