Loiret : Erwan Croixmarie reconduit à la tête de la Fédération Française du Bâtiment 45

Proximité et efficacité : ce sont deux mots que Erwan Croixmarie aime répeter pour parler de son bilan et de ses projets à la tête de la FFB 45. Le chef d'entreprise orléanais, âgé de 50 ans, a été reconduit à son poste pour 3 ans. "Je suis fier de pouvoir poursuivre la misson confiée il y a 3 ans" explique l'entrepreneur.

Depuis son arrivée en 2020, en pleine crise Covid, les artisans et les entreprises du bâtiment ont encaissé pas mal de crises : hausse des coûts de l'énergie, des matériaux et inflation générale. " Malgré cela, le secteur se porte plutôt bien" explique le président "Notre activité est soutenue et les carnets de commande sont bien remplis." Une problématique pointe tout de même le bout de son nez : la baisse des constructions de logements neufs. "Les dernières annonces du gouvernement sur la loi Pinel et la fin du taux à prêt zéro ont stoppé de façon assez rapide la construction de logements neufs et ça a déjà des conséquences pour certains de nos adhérents comme les maçons". Au niveau national, on estime qu'il y a 20% de mise en chantier en moins depuis 1 an sur le neuf.

" Il faut tout tenter pour répondre à la pénurie de main d'oeuvre"

Sur son premier mandat, Erwan Croixmarie et son équipe ont lancé un service recrutement au sein de la FFB 45. Concrètement, un salarié aide les entreprises à affiner les offres d'emploi, il peut même faire un peu de RH au sein de la structure. "Pour attirer dans notre branche, il faut tout tenter" insiste Erwan Croixmarie. "Avant, on était un peu les seuls dans le bâtiment à avoir du mal à recruter. Aujourd'hui, ce sont tous les secteurs donc il faut être doublement efficace". Actuellement, dans le Loiret, la FFB 45 estime que 400 à 500 offres d'emploi ne sont pas pourvues, dans le bâtiment, faute de candidats. " On a encore du travail à faire sur l'image de notre métier". La FFB 45 a aussi développé une plateforme Web pour afficher toutes les offres d'emploi par entreprise et secteur géographique.