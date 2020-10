Loiret : impossible de se faire livrer du bois de chauffage avant mai 2021 !

Si vous souhaitez vous réapprovisionner chez La Bûche, une entreprise de vente de bois de chauffage de Vienne-en-Val, il vous faudra être patient. « Mes premières disponibilités pour une livraison s’allongent jusqu’au début du mois de mai 2021 », prévient Célestin Gaceus, le gérant de la société.

Le Covid-19 et la hausse du prix de l'électricité, principaux responsables

Un délai record qui s’explique notamment par l’épidémie de Covid-19. Pendant le confinement, Célestin Gaceus ne s’est pas arrêté de travailler mais n’a pu fournir qu’une part très réduite de sa clientèle : « On pouvait livrer du bois qu’aux personnes qui ne possèdent qu’une cheminée comme unique moyen de chauffage. Le reste des commandes a été décalé à plus tard, surchargeant ainsi mon calendrier pour la suite de l’année ».

Au-delà de ces circonstances exceptionnelles, Célestin Gaceus observe un regain d’intérêt pour le bois de chauffage. « De plus en plus de personnes se mettent à se chauffer au bois. Plus forcément avec des grosses cheminées mais aussi avec des poêles à bois ». La hausse importante du tarif de l’électricité n’arrange rien : +7,2% en 2019. Le prix du TRV (Tarif de Vente Réglementé) a même grimpé de plus de 50% au cours des dix dernières années.

Et la tendance n’est pas prête de s’enrailler : après une consultation avec les opérateurs, la Commission de régulation de l’énergie devrait valider, début 2021, une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité. « Certaines personnes cherchent donc des solutions alternatives », constate le gérant de La Bûche.

« De plus en plus de personnes se mettent à se chauffer au bois. Plus forcément avec des grosses cheminées mais aussi avec des poêles à bois »

Clémence l’une des clientes de Célestin Gaceus ne se fera livrer qu’au début du mois de novembre alors que son stock de bûches s’amenuise jour après jour. « Je vais manquer de bois de chauffage. D’ici deux semaines, je ne pourrais certainement plus faire de feux dans ma cheminée », s’inquiète-t-elle. Heureusement, ses radiateurs l’aideront à réchauffer sa maison.