Loiret : la grève se poursuit à Movianto

Le mouvement a été reconduit à l'unanimité. Une soixantaine de salariés Movianto, à Saint-Cyr-en-Val dans le Loiret, ont décidé ce mercredi de poursuivre la grève initiée lundi 24 octobre. Réunis devant les grilles de cette entreprise de distribution de produits pharmaceutiques qui emploie environ 120 personnes, les grévistes ont attendu toute la matinée l'issue de la réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO). Selon la CGT, la direction de Movianto propose une augmentation de 4% en 2023. Insuffisant pour les salariés qui réclament une hausse de leurs rémunérations de 300 euros brut mensuel.

Les grévistes exigent aussi le rétablissement de leurs avantages sociaux et culturels supprimés suite au rachat de leur entreprise par le groupe clermontois Walden en 2020. Les congés pour enfant malade ont par exemple été divisés par trois. "On est passés de six à deux jours peste Emilie, une gréviste. Et encore, il faut que l'enfant soit hospitalisé pour qu'on puisse en bénéficier. C'est une condition qui n'existait pas avant le rachat" ajoute cette cheffe d'équipe.

"Quand on cumule l'ensemble, ça fait beaucoup d'argent perdu à la fin de l'année"

Diverses primes ont également été supprimées, quant aux chèques vacances et chèques cadeaux Noël, leurs montants devraient fortement diminuer selon les syndicalistes de Movianto. "Quand on cumule l'ensemble, ça fait beaucoup d'argent perdu à la fin de l'année" se désole Emilie.

Des grévistes de l'entreprise Movianto réunis devant les locaux de l'entreprise à Saint-Cyr-en-Val © Radio France - Julien Pearce

"L'ambiance au sein de l'entreprise s'est aussi beaucoup dégradée" ajoute Pascal, 9 années d'ancienneté au compteur. En témoigne l'échange musclé qu'il a eu en début de semaine avec le responsable des ressources humaines. "On nous a dit d'arrêter de croire au père Noël ! Ils nous parlent comme si nous étions des gamins. On ne dit pas ça à des personnes qui tentent simplement de faire vivre leurs familles" se désole le quadragénaire.