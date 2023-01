Loiret : la meilleure galette des rois 2023 a été élue

Une pâte feuilletée bien dorée, striée en demi-lune, façon Pithiviers et une généreuse frangipane. C'est la galette de Tony Boulard qui a remporté le dixième concours de la meilleure galette du Loiret le 2 décembre dernier. Elle a été élue par un jury composé de trois consommateurs et trois professionnels, dont le chef étoilé Christophe Hay.

ⓘ Publicité

Une affaire de famille

Pour le boulanger installé à Orléans depuis 4 ans, ce prix vient récompenser un travail de longue haleine. "Je fais de la pâtisserie depuis vingt ans et j'ai beaucoup cherché avant de trouver la recette parfaite." Cette envie de faire la meilleure galette des rois qui soit, il l'a tient de son papa. "Mon père était lui-même boulanger. Il n'est pas très pâtisserie, mais il a toujours adoré la galette frangipane." Quand le boulanger a appris qu'il avait gagné, il l'a annoncé avec beaucoup de fierté à sa famille. "Ce n'est jamais facile une installation, alors ce prix est une récompense importante pour moi."

"En janvier, je vais travailler de 4 heures à 23 heures"

Tony Boulard espère aussi que ce prix va lui rapporter une nouvelle clientèle pour sa galette à la crème d'amandes. "Elle est déjà connue dans le quartier, chaque année on en vend beaucoup. Mais vu la conjoncture, je compte beaucoup sur le mois de janvier." Le boulanger prévoit de faire des horaires à rallonge : "Janvier c'est toujours le plus dur, c'est là qu'on fait notre meilleur chiffre de l'année. Je vais faire du 4h-23h." L'an dernier, il avait fait 1000 galettes à lui tout seul sur un mois.

Face à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, le boulanger orléanais a dû, comme d'autres, augmenter le prix de sa traditionnelle galette . Et pas question de proposer plusieurs recettes, cette année il ne fera que de la frangipane. "J'adore la version avec des pistaches et des griottes, mais je ne peux pas me permettre de varier." Pour déguster ses premières galettes des rois, rendez-vous mardi 3 janvier.