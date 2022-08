Loiret : le projet de plateforme logistique à Beaugency au point mort

C'est une victoire pour les riverains opposés à ce projet d'ampleur. Dans le cadre de l'enquête publique, le rapport du commissaire enquêteur dévoilé vendredi 26 août émet deux avis négatifs, à la fois pour l'autorisation environnementale et le permis de construire.

Trop loin de l'autoroute. Trop de pollution générée. Voilà en résumé l'avis rendu par le commissaire enquêteur au sujet du projet porté par l'entreprise Parcolog Gestion. Cette dernière souhaite construire dans le parc d'activités Actiloire une vaste plateforme logistique sur 14 hectares. 64 000 mètres carrés de hangars devaient sortir de terre dans les prochains mois.

L'Etat a fait son travail. On est très contents !

C'était sans compter la mobilisation de Balgentiens réunis au sein du collectif "Beaugency, béton et camions, ça suffit". Pour ces riverains, ce projet de plateforme logistique aurait engendré de nombreux passages de poids lourds ainsi qu'une hausse importante de la pollution de l'air. Des arguments retenus par le commissaire enquêteur qui pointe également l'éloignement du site retenu avec l'autoroute.

"L'Etat a fait son travail. On est très contents !" se félicite Dominique Bouissou. La co-présidente du collectif "Beaugency, béton et camions, ça suffit" estime notamment que cette plateforme logistique "aurait été une verrue inqualifiable" à l'entrée de la cité médiévale qui compte parmi les trésors du patrimoine du Val de Loire, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. "La problématique de destruction de l'environnement existe partout et cet avis du commissaire enquêteur donne de l'espoir à toutes les personnes qui combattent ce type de projets" ajoute Dominique Bouissou.

250 à 300 emplois ne verront pas le jour

Le maire de Beaugency, Jacques Mesas, assure qu'il tiendra compte de l'avis du commissaire enquêteur, même s'il regrette la perte "des 250 à 300 emplois" que devait créer la plateforme logistique. Sans oublier les importantes rentrées fiscales qu'elle aurait dû générer.

"Vu le nombre de remarques dans le rapport, on peut dire que Parcolog Gestion ne s'implantera pas" assure le maire de Beaugency.