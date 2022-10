Loiret : le Secours populaire cherche en urgence de nouveaux locaux dans le Montargois

C'est un appel à l'aide que lance le Secours populaire du Loiret. La deuxième antenne la plus fréquentée du département pourrait très prochainement avoir à quitter ses locaux situés rue Kléber à Châlette-sur-Loing. Le propriétaire des lieux les a mis en vente en mai dernier. Prix affiché ? 300 000 euros. Totalement inaccessible pour les finances de l’association qui rencontre par ailleurs de plus en plus de difficultés à payer les 2350 euros du loyer.

"Nos recettes subissent une chute phénoménale depuis quelques années explique Annick Berlaire, la secrétaire générale du comité du Montargois. Les ventes, notamment de meubles, sont en baisse tout comme les dons qu'ils soient en espèce ou en nature".

"On n'a pas de plan B" - Nicolas Jaffré, directeur du Secours populaire du Loiret

Si le local de 600 m² n'a pour l'heure fait l'objet que d'une seule visite, l'inquiétude au sein des équipes du Secours populaire du Loiret est de plus en plus palpable. Cinq mois après la mise en vente, aucune solution n'a encore été trouvée. "On n'a pas de plan B se désole Nicolas Jaffré, le directeur du Secours populaire du Loiret. Si des personnes ont des locaux de stockage non utilisé et qu'ils souhaitent les mettre à disposition des bénévoles, ce serait un immense soulagement".

Les locaux du Secours populaire à Châlette-sur-Loing - Nicolas Jaffré

Et pour cause : si le local était vendu aujourd’hui, le Secours Populaire de Châlette-sur-Loing serait alors dans l'obligation de quitter les lieux sous 3 mois, avec le risque de se retrouver à la rue au cœur de l’hiver. "Ce serait dramatique souffle Nicolas Jaffré. Le Secours populaire est essentiel pour de nombreux habitants du Montargois". L'antenne de Châlette-sur-Loing a aidé directement 11 500 personnes en 2021.

Que font les élus ? Alertés dès le début de l’été, ils n’ont pour l’heure trouvé aucune solution. "On y travaille" assure le communiste Franck Demaumont. Le maire de Chalette-sur-Loing cible en particulier la zone d’activité Saint-Gobain où plusieurs magasins ont fermé ces dernières années. Ses homologues de Montargis et d'Amilly ont fait savoir au Secours Populaire du Loiret qu'ils n'ont aucun local disponible. Le comité du Montargois se satisferait parfaitement d'un espace de 250 m² à proximité d'un arrêt de bus.