Loiret : seulement 114 nouvelles places d'hébergement créées pour la protection de l'enfance

C'est l'une des priorités du Département du Loiret : renforcer la prévention et la protection de l'enfance. Mais un an après l'annonce d'un grand plan pour faire face à la forte augmentation du nombre d'enfants faisant l'objet d'une ordonnance de placement, force est de constater que le compte n'y est pas. Sur les 150 nouvelles places d'hébergement annoncées en octobre 2021, seulement 114 vont finalement être créées sur le territoire. La faute a de grosses difficultés de recrutement.

En effet, pour encadrer les enfants dans les unités où ils sont placés il faut des éducateurs spécialisés, or il en manque plus d’une centaine dans le Loiret. Le Département a beau avoir revu à la hausse les salaires proposés et engagé un cabinet de recrutement, rien n'y fait, de nombreux postes restent à pourvoir.

"On a changé de curseur". - Florence Galzin, présidente de la commission enfance, éducation et jeunesse du département du Loiret

Face à cette pénurie, le Département du Loiret a dû revoir sa copie. La plupart des petites unités d'accueil qui devaient être disséminées sur le territoire pour permettre la prise en charge d'enfants au plus près de leur lieu de vie habituel, vont finalement laisser place à deux grosses structures. Ces dernières étant plus faciles à gérer en effectifs réduits. "On a changé de curseur reconnait Florence Galzin, la présidente de la commission enfance, éducation et jeunesse du département du Loiret. De 6 places, on est passés à des villages d'enfants de 48 places. C'est plus opportun concernant le turnover des personnels et la mutualisation d'un certain nombre de postes".

Une bourse de 567 euros par mois en 2e année d'étude et 950 euros mensuels en 3e et dernière année

Pour attirer les candidats vers les métiers du social, une campagne de communication sera lancée en novembre auprès des jeunes afin de faire connaître ces métiers. Le Département du Loiret va également créer en 2023 une bourse destinée aux étudiants suivant des formations de travailleurs sociaux. Les bénéficiaires toucheront 567 euros par mois en 2e année d'étude et 950 euros mensuels en 3e et dernière année. De belles sommes dont le versement sera conditionné à la signature d'un engagement de premier emploi dans le Loiret pour une durée de 3 ans.