Longvic : création d'une centaine d'emplois avec l'implantation de Giphar

Giphar stocke et fournit des médicaments à 1350 officines en France

Un nouveau poids lourd de la filière santé va bientôt s'installer dans la métropole dijonnaise. Le président du directoire du groupe Giphar est venu à Dijon ce mardi pour officialiser l'implantation de la quatrième plateforme du groupe sur le site Beauregard à Longvic. Une installation qui devrait entraîner la création d'une centaine d'emplois.

Si les premières commandes sur la plateforme commenceront le 2 janvier 2023, les employés eux seront embauchés dès le mois de novembre 2022. "Ce sera exclusivement de l'emploi local" précise Laurent Cuiry, directeur général des opérations chez Giphar. Il affirme que ces emplois seront pour la plupart des CDI à temps plein. Dans le détail, il y aura une trentaine d'emplois indirects de chauffeurs-livreurs qui partiront de la plateforme pour livrer les médicaments aux officines. Parmi les 70 employés qui travailleront directement sur le site, il y aura "une dizaine d'encadrants, des personnes pour _réceptionner et stocker les marchandises_, une cinquantaine de personnes travailleront sur le traitement des commandes et une équipe de nuit travaillera en lien avec les chauffeurs pour s'assurer que les médicaments partent bien dans la bonne direction."

Les pharmaciens Côte-d'Oriens seront livrés plus rapidement

Dans ce bâtiment de 10 000 mètres carrés, Giphar va réceptionner et stocker plus de 20 millions d'euros de médicaments. De quoi approvisionner ensuite les 300 officines du quart nord-est de la France qui sont affiliées au groupe. Dans la métropole dijonnaise, près de 15 % des pharmacies sont liées à Giphar. L'intérêt de cette plateforme de proximité pour les pharmaciens, c'est qu'ils pourront"passer leur dernière commande de la journée à 20h et être livrés dès l'ouverture le lendemain matin alors qu'aujourd'hui la loi nous impose de livrer les médicaments en 24h" détaille Philippe Brecht, le président du directoire de Giphar Groupe.