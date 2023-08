Longvic : déjà trois semaines de blocage pour les salariés de l'entreprise CEAT Electronique

Presque trois semaines que les salariés de CEAT Electronique bloquent leur usine de Longvic. Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé le 24 juillet dernier la liquidation judiciaire de l'entreprise . 230 personnes licenciées. Les salariés pointent du doigt Samsung, le principal client de CEAT, qui les a, selon eux, complètement lâchés. Ils bloquent toujours 8000 produits de la marque. Une délégation de salariés a été reçue le lundi 31 juillet au siège de Samsung France près de Paris. Un échange qui n'a rien donné. Sur le plan judiciaire, les salariés, les syndicats et le CSE envisagent d'attaquer la marque sud-coréenne au tribunal de commerce dans les prochaines semaines pour obtenir un dédommagement concernant les préjudices subis après cette liquidation judiciaire.

Ne rien lâcher

Trois semaines de blocage 24h/24, c'est un moyen de montrer que les salariés tiendront quoi qu'il arrive. "On ne lâche rien, on est sur le site, on restera, on est ensemble et on se battra jusqu'au bout", explique Corine, 59 ans. La salariée qui a travaillé pendant 18 ans chez CEAT participe à un roulement pour assurer la garde du site. "Le premier groupe arrive à peu près vers 6h30 le matin, décrit-elle. On tourne, on fait des groupes, donc on se relaie toute la journée, même la nuit le site est gardé."

Ces journées sont parfois longues, mais elles sont aussi l'occasion de partager ses questionnements avec ses collègues. "Ça permet d'échanger entre nous sur ce qu'il s'est passé, le présent, le futur, savoir si on va retrouver un emploi, raconte Corine. On se pose plein de questions, donc c'est bien aussi d'échanger entre nous." Même si les esprits et les corps fatiguent, le message est clair, les salariés tiendront le temps qu'il faudra.

Garder le lien

Au-delà du blocage du site, l'occupation permet aussi de garder un pied dans l'entreprise. C'est en tout cas ce que ressent Aurélie. Elle a 40 ans, et 17 ans d'ancienneté chez CEAT Electronique. "Je pense que si beaucoup de gens se mobilisent encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à couper les ponts aussi radicalement, explique-t-elle. Pour moi, c'était hors de question de ne pas revenir, après le tribunal et les jours d'après. Si je ne viens pas une journée parce que j'ai besoin de me reposer aussi, j'ai l'impression de trahir mes collègues." Aurélie, comme la plupart de ses collègues, peine à digérer la liquidation judiciaire.

L'occupation permet aussi de tisser et de consolider les liens entre les salariés "C'est aussi un moyen de maintenir le contact avec les gens qu'on aimait bien, même avec ceux qu'on aimait moins bien qu'on a appris à découvrir finalement dans cette période un peu compliquée, raconte Aurélie. C'est quand il se passe des problèmes qu'on se rassemble et qu'on découvre vraiment les gens." Ce qui fait maintenant peur aux salariés, c'est qu'un jour il faudra partir et abandonner le site qui a été pour certains leur seconde maison pendant de nombreuses années.