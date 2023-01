Longvic : les cosmétiques solides Druydès en redressement judiciaire... pour mieux repartir ?

La France vient d'enregistrer un nouveau record de créations d'entreprises en 2022, avec plus d'un million de nouvelles sociétés créées en une année. Dans le même temps, [la Banque de France](https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/defaillances-dentreprises/suivi-mensuel-des-defaillances#:~:text=En%202022%2C%20le%20nombre%20de,ainsi%2041%20020%20d%C3%A9faillances%20(cf.) constate un nombre de défaillances en hausse, même s'il n'atteint pas le niveau de 2019 - avant la crise sanitaire. Mais cette même crise du Covid-19 a mis certaines entreprises en difficultés. C'est le cas à Longvic de Druydès qui fabrique des cosmétiques solides, comme du shampoing ou du démaquillant. L'entreprise, fondée en 2017, vient d'être placée en redressement judiciaire après avoir vu fondre son chiffre d'affaires de 30.000 à 15.000 euros par mois. Cette situation implique des bouleversements dans son fonctionnement mais elle ne signifie par pour autant la fin de l'activité. Entretien avec sa gérante, Fanny Chevillot-Preney.

France Bleu Bourgogne : Vous évoquez une longue chute pour votre entreprise. Que s'est il passé ?

Fanny Chevillot-Preney : Nous avons choisi d'agrandir la société et d'avoir un laboratoire de production d'environ 600 mètres carrés. Nous avons fait tous les travaux début 2020 et après on sait tous ce qu'il s'est passé en mars 2020 ... On a déménagé en juin 2020 et on a intégré de nouveaux locaux. À ce moment-là, le marché était plutôt en très forte hausse. Ça marchait très très bien pour nous. Et puis, petit à petit, les six mois suivants, on a eu une baisse de volume des ventes du fait de magasins qui fermaient les uns après les autres. Du coup, on s'est retrouvé avec un laboratoire immense et beaucoup de matières premières, avec deux machines qui étaient quasiment à l'arrêt.

Vous avez donc fait le choix d'aller voir le tribunal de commerce et l'entreprise est désormais placée en redressement judiciaire. Le redressement judiciaire, en quoi ça consiste ?

Ça consiste à geler toutes mes dettes pendant un an. Je n'ai plus tous les emprunts que j'ai à rembourser pour le laboratoire. Donc ça me donne une liquidité supplémentaire pour pouvoir continuer l'activité. En fait, c'est une sorte de protection, où je dois tout faire avec l'aval du juge.

Quels sont les impacts de cette décision sur le fonctionnement de l'entreprise ?

Me placer en redressement judiciaire me permettait de fermer le laboratoire de production et de quitter le lieu où on est, sans trop perdre de plumes. Ça engendre pour nous de faire fabriquer par quelqu'un d'autre, nous sommes maintenant en sous-traitance. Pareil pour tout ce qui est logistique : avant, on faisait tout de A à Z. Maintenant, on a sous-traite avec un service de logistique, qui est aussi implanté en Bourgogne. J'ai aussi été obligée de licencier deux personnes. De dix au départ, nous ne sommes plus que trois cette année.

Quelles sont les prochaines étapes ? Si ça fonctionne ... et si malheureusement, ça ne fonctionne pas ?

Si ça ne fonctionne pas, ce sera la liquidation judiciaire. Si ça fonctionne, on continuera comme ça. Certainement toujours en faisant fabriquer et en dédiant la logistique, mais en développant d'autres produits quand même.

Aller voir le tribunal de commerce, c'est une décision difficile à prendre ?

Non, pour moi, ça ne tombait pas sous le sens, parce que c'est quelque chose qui fait très, très peur. Et puis j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas un couperet, mais c'est une aide et une excellente solution pour moi. Il ne faut pas en avoir peur du redressement judiciaire, ce n'est pas une fatalité, on peut en sortir. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide autour de soi et se faire assister d'un avocat, ça aide beaucoup.