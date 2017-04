Longvic : un job-dating pour aider les lycéens à préparer leurs entretiens d'embauche

L'agence d'interim Crit a organisé ce mardi à Longvic un "job-dating" pour des lycéens des filières technologiques. Ils ont pu simuler des entretiens d'embauche avec une vingtaine d'entreprises du département, et mettre le doigt sur leurs points forts et leurs points faibles

Ils étaient 120 lycéens de filières technologiques, C.V à la main, à l'espace Jean Bouhey de Longvic, à tenter de convaincre des employeurs du département. Une vingtaine d'entreprises, qui n'avaient pas toutes de vraies offres d'emploi ou d'apprentissage, se sont prêtées au jeu

Un exercice pédagogique

L'objectif de ce "job-dating", c'était surtout d'apprendre aux élèves comment se présenter à un entretien d'embauche. Valentin, 17 ans, est en bac pro métallurgie. Il reconnait que " les stages permettent vraiment de bien connaître le métier. On est très bien formés aux différentes techniques. Par contre on n'a jamais vraiment appris comment faire un entretien d'embauche. "

Et c'est bien ce que constatent les entreprises quand elles cherchent à recruter. C'est d'ailleurs pour cela que Clarisse Philippe, de Safran Electronics & Defense à Dijon participe à ce genre d'exercice. " C'est terrible, ne serait-ce que dans l'écriture d'un C.V, on sent bien qu'ils ne sont pas assez guidés. J'ai vu six C.V aujourd'hui et il y en avait seulement un ou deux qui était parfaits. " Dans les autres, il y a souvent beaucoup de fautes d'orthographe. Et ça, ce n'est pas possible explique Fabienne Guinet-Valuet, d'Adhex Technologies à Maxime qui a 18 ans : " même en maintenance, vous allez être amenés à faire des devis, à être en contact avec des fournisseurs. Donc les fautes d'orthographe, on évite à tout prix. Faites relire votre C.V, par vos parents, vos amis, votre voisine peu importe. "

Les recruteurs recommandent aussi aux jeunes de bien se renseigner sur l'entreprise qu'ils vont rencontrer, d'arriver en sachant au moins ce qu'elle produit ou propose comme services.

Des jeunes motivés

Les jeunes ont donc sept minutes et pas une de plus pour tenter de convaincre le recruteur. Ensuite, il y a trois minutes de débrief, pour cibler les points forts et les points faibles de chaque candidat. Alexandre par exemple doit apprendre à parler un peu moins vite. Andréa doit vaincre sa timidité. Mais elle ressort très contente de l'exercice : " moi je suis une grande timide, alors parler devant quelqu'un que je ne connais pas c'est dur. Mais la personne que j'ai rencontrée m'a mise en confiance. "