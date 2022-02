Lorette : les employés de Lustucru sont en grève pour demander des hausses de salaire

Les salariés de chez Lustucru sont en grève. Le site ligérien de Lorette est à l'arrêt depuis lundi soir, alors que les syndicats et la direction sont en plein dans les NAO, les négociations annuelles obligatoires. Les deux sites rhodaniens de Communay et de Saint-Genis-Laval sont aussi en grève.

Plus aucun gnocchi ne sort de l'usine Lustucru de Lorette, dans la Loire. Le site est à l'arrêt et les salariés sont en grève depuis lundi soir, tout comme les deux usines rhodaniennes de l'enseigne à Communay et Saint-Genis-Laval. En pleines négociations annuelles obligatoires, les syndicats Unsa, CGT et FO parlent d'une même voix. Ils demandent à la direction de Lustucru une hausse généralisée des salaires : 150 euros bruts de plus par mois, pour tous les employés.

1 400 euros nets par mois

"On n'a rien à perdre, avec nos bas salaires...", lâche Mehdi, venu tenir le piquet de grève devant les grilles de l'usine de Lorette avec plusieurs de ses collègues. Ce conducteur de ligne, qui gère les machines qui produisent les gnocchis, raviolis et autres tagliatelles gagne 1 400 euros nets par mois. "On charbonne du matin au soir, l'usine tourne sept jours sur sept, et à la fin on ne récolte rien. On se sent comme des pions."

Un piquet de grève a été installé. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Les syndicats demandent à la direction de faire un geste

Ça passe d'autant plus mal que Lustucru est un groupe mondial qui a, selon les syndicats, profité de ces deux dernières années pour accroître ses bénéfices. "Nous aussi on veut profiter de cet argent", explique Christophe Giraud, conducteur de machine, représentant du personnel et délégué FO. "Ils sont en train d'agrandir le site pour pouvoir y produire de la farce, c'est une extension à plus de 13 millions d'euros. Donc ils ont les moyens. C'est bien d'investir dans l'entreprise, mais il faut aussi penser aux salariés."

La direction aurait proposé aux syndicats une augmentation d'environ 50 euros bruts par mois pour tous les employés. Bien trop peu selon la CGT, FO et l'Unsa qui entendent poursuivre le mouvement. "Ça fait 40 ans que je travaille chez Lustucru et je n'ai jamais vu une telle mobilisation", confie une employée, elle aussi en grève. Selon FO, la quasi-totalité des ouvriers du site lorettois ont cessé le travail, soit une centaine de personnes.