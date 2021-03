Lorient : la ministre des Armées Florence Parly ce lundi en visite à Naval Group

La ministre des Armées Florence Parly est en visite ce lundi matin à Lorient à Naval Group. Elle doit annoncer la commande de deux nouvelles frégates de défense et d'intervention (FDI). Elle doit également visiter le bureau d'études qui planche sur le futur porte-avions français.

La ministre des Armées Florence Parly est en déplacement à Lorient ce lundi matin, c'est la sixième fois depuis sa prise de fonctions en juin 2017. Elle doit se rendre sur les chantiers lorientais de Naval Group. Elle viendra d'abord visiter le bureau d'études qui planche sur la construction du futur porte-avions français, censé remplacer le Charles de Gaulle. Il doit être mis en service en 2038. Une collaboration ("joint-venture") doit être signée dans ce sens entre Naval Group et les Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire.

Elle sera l'invitée de la rédaction de France Bleu Breizh Izel ce lundi 29 mars à 7h45.

Une commande de deux frégates supplémentaires

Florence Parly doit également annoncer la commande de deux frégates de défense et d'intervention supplémentaires, sur les trois déjà prévues. Le Ministère veut accélérer la cadence et souhaite qu'une FDI soit livrée tous les 9 mois au lieu de 18 mois. La première FDI, dont les travaux de construction ont débuté, doit être livrée en 2024, les deux dernières le seront en 2028 et 2029.

Pour Naval Group, qui emploie 2200 personnes, cette commande est une aubaine. Le groupe craignait de devoir mettre une partie de son personnel au chômage technique d'ici 2022 si aucun plan de commande n'était mis en place. "Nous avons parfaitement en tête la crainte exprimée à Naval Group d'une baisse de son plan de charge et nous sommes en train de travailler pour voir comment éviter une perte de compétences, de savoir-faire qui serait extrêmement dommageable pour l'industrie navale française", avait affirmé la semaine dernière Florence Parly devant les sénateurs