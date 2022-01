Lorient : les magasins de CBD très inquiets après l'interdiction de vendre les feuilles de chanvre

Depuis deux ans, les boutiques de CBD ont fleuri à Lorient. On en compte une quinzaine rien que dans le centre-ville. Elles viennent de perdre 50 à 70% de leur chiffre d'affaire avec l'interdiction de la commercialisation des fleurs et feuilles de chanvre. Un coup de massue.

Les 1 700 boutiques de produits CBD en France ont reçu un gros coup de massue pendant les fêtes. Le gouvernement interdit depuis le 1er janvier la vente et le détention de fleurs et de feuilles de chanvre.

Plus de magasins à Lorient qu'à Paris

À Lorient, il y a plus de magasins de CBD par habitants qu'à Paris. DH a été la toute première boutique à ouvrir à Lorient. Les fleurs et feuilles de chanvre représentent plus de 50% du chiffre d'affaires : "Nos stocks, on en fait quoi ?" demande Marine, une des salariés qui ne comprend pas la décision.

Le problème pour les autorités, c'est qu'il est impossible de faire la différence entre les fleurs contenant du CBD ou du THC la substance psychotrope du cannabis. Faux, explique Cécile vendeuse à la Galerie du chanvre : "On peut contrôler le taux de THC, voir si c'est du CBD ou pas, il n'y a que la France qui a une législation aussi dure. On est clairement en péril."

Du CBD à la cité ?

Beaucoup de professionnels s'inquiètent de voir les clients repartir vers l'illégalité : "Ils sont désemparés et beaucoup nous ont dit 'on va repartir à la cité' alors que ce n'est pas ce qu'ils veulent, ils étaient sortis du cannabis au contraire et prenaient simplement des tisanes en infusion", continue Marine.

Amertume partagée par Julien de la boutique Purple Store : "Ce qui me fait le plus mal c'est pour nos clients, ils vont devoir retourner dans les quartiers et repartir dans l'illégal, c'est vraiment dommage". Son patron voulait ouvrir une 4e boutique à Morlaix. Un projet évidemment remis en cause par la perte de 70% du chiffre d'affaires.

Si le Conseil constitutionnel n'invalide pas l'arrêté ce vendredi 7 janvier, les professionnels se tourneront vers le Conseil d'Etat.