Lorient : une circulation difficile aux heures de pointe

Tous les matins et tous les soirs, ça bouchonne à l'entrée et dans la ville de Lorient. La mairie entend le ras-le-bol des usagers et cherche des solutions.

Sur la N165 à l'entrée de la ville, on peine à dépasser les 20 kilomètres à l'heure de pointe.

En ce matin de semaine, de grands panneaux lumineux et les feux warning des voitures préviennent "Lorient : bouchons". Et une fois dans le centre-ville c'est la même chose, constate cette automobiliste : "On est à l'arrêt là... Moi j'habite le Croisty. Jusque là ça allait mais une fois arrivé à Lorient ça bloque."

Quand on voit le temps qui augmente sur le GPS, ça agace. On se dit qu'on va être en retard alors qu'on a pris 30 minutes d'avance. Sébastien, automobiliste

Elle patiente calmement car elle a le temps, ce qui n'est pas le cas de Sébastien, presque en retard pour un rendez-vous professionnel. Quand on lui demande si on circule bien à Lorient, sa réponse est tranchante : "Pas du tout !". Il a mis plus de 20 minutes pour faire 15 kilomètres, depuis Hennebont.

La ville veut privilégier les mobilités douces

La mairie a conscience du problème et réfléchit pour trouver des solutions, explique Laure Dechavanne, adjointe en charge des mobilités et de la voirie. Un parking relais va être installé à Gestel, un autre pourrait voir le jour à Lanester. À l'étude aussi, une modification des horaires de trains et pourquoi pas l'installation de nouvelles mini-gares, après une étude menée en coopération avec la SNCF.

D'autres solutions plus innovantes sont également en réflexion : "On peut faire appel aussi aux entreprises pour que tous les salariés ne commencent pas à la même heure. D'ailleurs, c'est déjà le cas pour les salariés de Lorient Agglomération." Pour l'instant, aucun calendrier n'est fixé pour mettre en place ces mesures. Il faudra continuer de prendre son mal en patience.