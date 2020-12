Lorient : une entreprise lauréate du concours Talent du vélo

L'entreprise lorientaise Feel à Vélo vient d'être récompensée lors de la dixième édition des Talents du Vélo, un concours organisé par le club des villes et des territoires cyclables dans le cadre de l'European Mobility Expo.

"On est super fiers, c'est une belle reconnaissance du travail accompli depuis quatre ans", Anthony Loussouarn, responsable de l'activité à Feel à Vélo, ne cache pas sa joie. Son équipe vient de recevoir un prix dans la catégorie "solidarité" lors de la dixième édition des Talents du Vélo. Un concours récompensant les initiatives de ceux qui s'engagent pour un usage quotidien du vélo.

Des clients variés

Depuis 2016, les coursiers de Feel à Vélo sillonnent les rues de Lorient et Lanester pour assurer un service de livraison 100 % vert. "Nos clients sont principalement des professionnels, des transporteurs, restaurateurs, mais aussi des associations, en ce moment, on travaille avec les restos du cœur", explique Anthony Loussouarn.

La solidarité au cœur du projet

Feel à Vélo a été fondée en 2016 par Optimi'sim, une association engagée dans la transition écologique, et l'économie sociale et solidaire. Alors pour son service de livraison, Feel à Vélo engage des personnes en difficulté pour trouver un emploi et les accompagne dans leur projet professionnel.