Loriol : Troc Ton Truc est de retour

Après plus de deux mois de fermeture, l'initiative Troc Ton Truc a repris son activité à la déchetterie de Loriol. Le principe est simple : déposer un objet et repartir avec un autre. C'est gratuit et écologique.

Troc Ton Truc, initiative de la Communuaté de Communes du Val de Drôme, est de retour après le fermeture de l'été. Le local, installé à la déchetterie de Loriol (Drôme), est rempli d'objets en tout genre, qui pourront avoir une nouvelle vie. Le principe est simple : déposer un objet et en récupérer un autre, et c'est complètement gratuit. Mais Adrianna, une des bénévole qui tient le stand, précise tout de même : "vous n'êtes pas obligés de donner un objet pour en prendre un autre. Si vous avez besoin de vaisselle, que vous êtes dans le besoin, on ne va pas vous dire non."

À la fois solidaire et écologique

Parce que l'objectif principal de Troc Ton Truc, c'est d'aider les familles qui ont un petit budget. Dans le cabanon, il y a des livres, de la vaisselle, des jouets pour enfants. "Ce matin, un couple a aussi déposé deux chaises, en très bon état", ajoute Adrianna.

Mais c'est aussi une démarche écologique, qui aide à recycler un objet qui serait destiné à être jeté. "Parfois, des gens viennent pour jeter, ici à la déchetterie, et quand ils voient Troc Ton Truc, finalement, ils nous donnent des objets", raconte Élise, une autre bénévole. C'est comme ça qu'en une matinée, les bénévoles ont déjà récupéré plus de 40 kilos d'objets, qui ne finiront donc pas à la poubelle.

"Je sais que ça peut servir à quelqu'un d'autre", Jean, un habitué du troc

Ils pourront alors servir à quelqu'un d'autre, probablement dans le besoin. C'est la démarche de Jean, qui vient déposer des livres ce matin. C'est un habitué du troc : "Je n'aime pas jeter, et _ce que je donne peut servir à quelqu'un d'autre_. Alors régulièrement, je viens donner ce que je n'utilise plus."

Troc Ton Truc est ouvert tous les mercredis de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h, et tous les samedis de 9h30 à 12h15.