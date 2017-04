Lorraine Airport à l'arrêt ce dimanche

Aucun vol à l'atterrissage et au décollage pour l'aéroport de Nancy-Metz aujourd'hui. C'est la conséquence d'un manque d'effectif du côté des contrôleurs aériens. Les syndicats dénoncent une situation absurde provoquée par la direction.

Avec deux arrêts maladies qui paralysent un peu la gestion de la tour de contrôle de l'aéroport lorrain, aucun vol prévu ce dimanche ni à l'arrivée ni au départ. C'est la conséquence d'un climat social tendu entre la direction générale de l'aviation civile et le personnel. En cause, une volonté de réduction des effectifs pour passer de 14 contrôleurs aériens à 11. Il s'agira de départs en retraite ou de mutations vers d'autre aéroports.

Youri Legal est contrôleur aérien à l'aéroport de Nancy/Metz depuis 2009 et représentant syndical pour l'UNSA. Selon lui, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) fait "des mauvais choix et démotive une équipe très soudée jusqu'à présent mais sous tension actuellement" .

La situation est déplorable on se sent démotivés. Je ne dirais pas qu'on arrive au boulot avec la boule au ventre mais on en est pas loin — Youri Legal