Lorraine : l'Etat au secours des lieux culturels, victimes de l'inflation

L'inflation est dure pour tout le monde ... Y compris pour les lieux culturels. Les théâtres, opéras, scènes de musiques actuelles souffrent eux aussi de la hausse des prix, notamment ceux de l'électricité et du gaz due à la guerre en Ukraine. Le ministère de la Culture va donc leur verser une aide exceptionnelle, qui équivaut à 30% du surcoût lié aux énergies. En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, cinq lieux sont concernés.

ⓘ Publicité

Parmi les bénéficiaires en Lorraine, le théâtre de La Manufacture à Nancy va toucher 21 mille euros d'aide exceptionnelle. "Notre situation est très préoccupante", s'inquiète sa directrice, Julia Vidit qui chiffre le surcoût lié à la flambée des prix des énergies à "60 mille euros par an". Sans compter que l'inflation ne se limite pas à ce secteur, "c'est aussi sensible dans l'alimentation, le logement, ..." Particulièrement problématique, quand on sait que La Manufacture est aussi un lieu de création de spectacles, qui accueille donc des artistes en résidence. Des résidences que le théâtre n'a pas pu autant accueillir. Augmenter le prix des places ? "C'est hors de question", répond Julia Vidit, "L'une de nos missions, c'est de rendre la culture accessible à tous, nous ne voulons pas nous en détourner."

Une augmentation des coûts de l'énergie de 95% pour certains lieux

Même situation pour la scène de musiques actuelles L'Autre Canal à Nancy , contrainte de programmer moins de concerts pour son festival Bon Moment, dont l'édition 2023 aura lieu en mai prochain. "Notre bâtiment a une quinzaine d'années, il ne répond pas forcément à toutes les normes énergétiques", explique Sébastienne Etienne, le directeur de L'Autre Canal qui estime qu'"entre 2022 et 2023, nous faisons face à une augmentation du coût de ce qu'on appelle "les fluides", c'est-à-dire le gaz et l'électricité, de l'ordre de 95%, soit 85 mille euros." Le lieu va toucher 25 mille euros d'aide exceptionnelle.

L'Opéra national de Lorraine souffre lui aussi de l'inflation, avec des surcoûts d'1,2 millions d'euros entre 2022 et 2023. Le lieu touchera une aide exceptionnelle de 70 mille euros. Son directeur Matthieu Dussouillez a donc lui aussi dû réduire la voilure, notamment le nombre de représentations de certains spectacles. "J'ai aussi décidé d'ouvrir la saison 2023-2024 avec une version concert au lieu d'une version scénique", regrette-t-il, "Dans une version scénique, on a tout : une mise en scène, des décors, des costumes, ... et du chant. Dans une version concert on a la base de l'opéra : du chant et de la musique, mais pas une pleine production."

Une situation particulièrement difficile pour les petites scènes

Dans les Vosges, la salle de spectacles et de concerts La Souris Verte bénéficiera d'une aide de 24 mille euros. Indispensable, selon son directeur Emmanuel Paysant, qui déplore une augmentation des coûts due à de nombreux facteurs. "On dépend de la fonction publique territoriale, donc avec le dégel point d'indice des fonctionnaires, notre masse salariale a augmenté", énumère-t-il, "Il y a aussi la flambée des prix de l'énergie, et l'augmentation des taux d'intérêt pour le remboursement de notre bâtiment." En tout, Emmanuel Paysant estime le surcoût par rapport à l'année 2021 à 170 mille euros, dont 80 mille pour les seules énergies.

Selon Emmanuel Paysant, les petites salles sont encore plus durement touchées que les autres par l'inflation. "Notre économie était déjà fragile avant la crise sanitaire et la guerre en Ukraine", note-t-il, "Aujourd'hui, nos coûts fixes augmentent mais, contrairement aux grandes salles, nous accueillons peu de tête d'affiche donc beaucoup de concert ne sont pas complets."