Lorraine : la presse locale touchée par les tensions sur le marché du papier

Après les prix du carburant, ce sont ceux du papier qui flambent. "Notre coût de production a augmenté de 15 à 20%", expose Stéphane Getto le directeur de publication du journal lorrain La Semaine. Une hausse qui s'explique par les tensions sur le marché du papier. "Il y a depuis la reprise une forte demande en papier, et surtout en carton liée au boom du e-commerce. Tout cela induit une forte pression sur les producteurs de papier, qui la répercute sur les prix."

Des prix qui flambent

Dans un courrier adressé aux lecteurs, La Semaine annonce donc une augmentation de 20 centimes le prix de ses numéros. A partir de janvier 2022, il passera de 1.80 à deux euros. Une augmentation que Stéphane Getto qualifie de "modeste", rappelant que le prix n'avait pas augmenté depuis dix ans. Enfin, la qualité du papier va changer temporairement, "légèrement plus fin que ce que nos lecteurs avaient l'habitude d'avoir."

Ces modifications suffiront-elles à amortir les surcoûts ? Stéphane Getto se veut optimiste : "on jouera sur d'autres leviers pour compenser et maintenir l'équilibre de l'entreprise. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la qualité de ce que nous proposons et la santé de notre entreprise", veut-il rassurer. Des tensions que subissent aussi les journaux du groupe EBRA, notamment l’Est Républicain et Vosges Matin. Mais la direction n’a pas souhaité communiquer outre mesure sur les éventuels impacts pour les lecteurs ou les salariés.