Lorraine : retrouvez les stations-service où Total propose sa remise sur le carburant

Suite à l'annonce, le 9 février, de TotalEnergie de proposer une remise sur le carburant de 10 centimes par litre de carburant dans 1.100 stations-service en zone rurale, la liste des stations concernées a été communiqué. Il y en a 14 dans les Vosges et six en Meurthe-et-Moselle.

A l'heure où le prix du carburant continue sa folle ascension, avec 1,685 euros en moyenne le litre de gazole et 1,765 le prix du SP95, le groupe TotalEnergie a publié la liste des 1.100 stations-service où pourront s'appliquer une remise dès lundi 14 février. Il s'agit d'une réduction de dix centimes par litre de carburant, dans certaines stations en zone rurale. On en compte 14 dans les Vosges, et six en Meurthe-et-Moselle.

La liste des 14 stations concernées dans les Vosges

Thaon-les-Vosges, 58 rue d'Alsace ;

Le Thillot, 20 avenue de Verdun

Châtenois, ZI Le Neuilly

Fraize, 46 rue Eugène Mathis

La Bresse, Grand Rue

Saulxures-sur-Moselotte, 814 Route du bleu

Rupt-sur-Moselle, 52 rue d'Alsace

Vincey, RN57 Aire du bois des chênes

Ménil-en-Xaintois, 801 rue de Verdun

Saulcy-sur-Meurthe, rue Raymond Panin

Laval-sur-Vologne, 500 route de Lépanges

Anould, 104 rue de Colmar

Rambervillers, 11 faubourg de la Chipotte

Vittel, 65 place de la Marne

Le prix des carburants continue de battre des records. © Visactu

Quelles stations en Meurthe-et-Moselle ?