Lorraine : se dirige-t-on vers une pénurie de cartons d'emballage ?

Avec le covid-19 et les changements des modes de consommation, la demande d'emballage en carton explose. Mais avec la crise sanitaire, il est difficile de faire face à la demande et les retards de livraison s'accumulent faisant craindre une pénurie de cartons d'emballage d'ici quelques mois.

Depuis un an et demi, la livraison des cartons d'emballage accumule les retards.

"C'est le bazar." C'est ainsi que Julien Sacksteder décrit le marché actuel de l'emballage en carton. Le directeur opérationnel de CB papier à Augny fournit les restaurateurs en emballage carton dans l'ensemble de la Lorraine. Lui-même se fournit auprès d'importateurs européens avec des cartons venant, eux, souvent de Chine. "Il y a des ruptures récurrentes depuis un an et demi, décrit Julien Sacksteder. Beaucoup de la matière première vient de Chine donc avec le covid on a eu un problème d'acheminement. La demande est de plus en plus importante avec la transition en France et en Europe du plastique vers le carton, et ça, ça n'aide pas."

Des prix qui augmentent

La demande est donc aujourd'hui plus forte que l'offre et donc les prix augmentent explique Julien Sacksteder : "On a eu quelques augmentations durant les dernières années qu'on a absorbé jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, on subit une forte augmentation du prix du carton. On est quasiment à 20% d'augmentation et c'est très conséquent."

Pour lui, cette hausse des prix va forcément finir par se répercuter sur les restaurateurs. "Ils ont l'habitude d'avoir des augmentations du fromage, de la viande etc. C'est assez récurrent. Nous, on a eu l'habitude de garder un peu les augmentations pour nous. Donc là, ils sont quand même assez surpris qu'on augmente de 15% les prix mais c'est parce qu'on n'a plus le choix."

Va-t-on manquer de boîtes à pizza?

Si les prix augmentent, les retards aussi s'accumulent. De là à rendre l'approvisionnement des restaurateurs difficiles?

"Les boîtes à pizza aujourd'hui ont un mois de retard, répond Julien Sacksteder. On a des gros stocks donc on gère sans qu'il y ait trop de ruptures. Par contre, les retards s'accumulent. En février ou mars, il y aura peut-être de nouveau des pénuries et on va avoir des retards complètement fous, voire ne plus pouvoir fournir les emballages. Mais si vous voulez prendre une pizza en emporter, vous ne pouvez pas la prendre autrement qu'avec une boîte. Les restaurateurs vont, à ce moment-là, faire face à des fermetures techniques. On essaie de prévoir un maximum, mais on n'est absolument pas à l'abri de la rupture totale."