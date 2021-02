Lot-et-Garonne : les parcs Walygator et Aqualand recrutent 300 personnes

300 postes sont à pourvoir chez Walygator à Roquefort et chez Aqualand à Agen. La plupart des contrats sont des contrats saisonniers pour 20 métiers différents, à temps partiel et pour une durée de deux à sept mois.

Un job-dating prévu le 27 février

Les deux parcs organisent un job-dating le samedi 27 février dans l'enceinte du parc Walygator à Roquefort. Avant de se rendre sur place, au Château de Caudouin à Roquefort, il faut s'inscrire sur le site www.walygatorparc.com et compléter le formulaire. Les candidats doivent venir avec un CV, une lettre de motivation et porter un masque. Quatre sessions sont organisées : à 9 heures, à 11 heures, à 14 heures et la dernière à 16 heures.

Les critères pour postuler

Pour postuler à ces offres, il faut être majeur, ne pas avoir travaillé en 2019 ou en 2020 pour les deux parcs. Il faut également être disponible les weekend et les jours fériés, entre la mi-avril et le début du mois de novembre sur toute la période ou non.

Les pompiers volontaires sont prioritaires sur les embauches.

Pour contacter le l'équipe de recrutement : jobs@parcagen.fr